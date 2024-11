Lo scontro al vertice. Pari per la Cerretese. Ora è bagarre in testa

Real Cerretese

0

San Giuliano

0

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Monti (70’ Pieri), Meucci, Tramacere, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Novi. A disp. Arrighi, Meoli, Antonini, Lapi, Spinelli, Cianchini, Shahid. All. Petroni.

SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Bozzi, Pasquini, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disp. Contini, Bindi, Ghelardoni A., Nacci, Micheletti, Lici, Cantini, Ghelardoni M., Ceciarini. All. Roventini.

Arbitro: Galli di Prato (assistenti Venturi di Arezzo e Longo di Prato).

CERRETO GUIDI – Battini vince il duello dal dischetto col navigato bomber Di Paola e tiene in partita una Real Cerretese rimaneggiata, ma comunque in grado di tenere testa al quotato San Giuliano. Ancora fuori per infortunio l’esperto difensore centrale Chiavacci e il centrocampista Nieri e con bomber Bouhafa in campo, ma non al top della condizione, i biancoverdi medicei lasciano l’iniziativa ai nerazzurri ospiti cercando di chiudere ogni traiettoria di passaggio. E in effetti, pur avendo costantemente il pallino del gioco in mano, il San Giuliano non si rende mai realmente pericoloso del tutto se non in una sola circostanza quando al 38’ può usufruire di un calcio di rigore.

Lo specialista Di Paola, però, si fa ipnotizzare dal portiere biancoverde che intuisce e riesce a neutralizzare. Dal canto suo la squadra di Petroni riesce a costruire due, tre occasioni con altrettante ripartenze che avrebbe potuto sfruttare meglio, ma di fronte alla solidità dimostrata dal San Giuliano alla fine può anche andare bene così. Con questo pareggio, infatti, la Real Cerretese mantiene un punto di vantaggio sui pisani ed appena due lunghezze di ritardo dalla coppia di testa formata da Pietrasanta e Larcianese, entrambe vincenti durante l’ultimo turno.

Si.Ci.