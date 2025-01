Lo scorso anno la smobilitazione degli ’orange’ beffò i giallorossi, i quali però scialacquarono 11 punti di vantaggio. La Pistoiese: una, nessuna, centomila. Le traversie di un club che fu anche grande

Domenica 7 aprile 2024, la Pistoiese non si presenta a Lodi per la partita col Fanfulla. Le vengono inflitti 3 punti di penalizzazione e una multa. Al termine della regular season mancano 5 giornate. Gli ‘orange’ sono in smobilitazione da tempo e scendono in campo in pratica con la formazione giovanile. Nel girone di ritorno le hanno perse tutte, a parte lo 0-0 col Mezzolara, fanalino di coda. La situazione è deprimente. Soprattutto per l’immagine di una piazza storica che ha visto pure la serie A. Domenica 14 i cancelli del ‘Melani’ restano chiusi e non si gioca nemmeno Pistoiese-Sangiuliano City.

Il Ravenna, dopo aver scialacquato un vantaggio giunto anche a 11 punti sul Carpi, e dopo aver perso lo sconto diretto in trasferta, è al 2° posto a -2. Martedì 16 aprile, a fronte della seconda rinuncia, la Lega dilettanti, applicando un regolamento che evidentemente penalizza il merito sportivo, estromette la Pistoiese dal campionato di serie D, revoca l’affiliazione, annulla tutti i risultati conseguiti e ridisegna beffardamente la classifica. Al termine mancano 270’ ovvero 3 partite. Al Ravenna, che aveva vinto entrambi i match contro la Pistoiese (in particolare quello di andata, alla prima giornata, quando i toscani si erano presentati al Benelli con una formazione piena di top player) vengono tolti complessivamente 6 punti.

Al Carpi, che all’andata avena pareggiato 0-0 a Pistoia, ne vengono tolti solo 4. Da -2, i giallorossi sprofondano a -4. Alla fine del campionato, giova ricordarlo, mancano solo 3 giornate. Al Carpi viene il braccino corto e, alla penultima, pareggia ad Imola, 1-1 in rimonta con gol di Saporetti nella ripresa. Il Ravenna è in una condizione fisica e atletica invidiabile e vince le ultime 7 partite senza subire reti. La regular season finisce col Ravenna beffato, al 2° posto, a -2 dal Carpi.

Esattamente quei due punti che, nel calcolo algebrico comparato col Carpi, gli erano stati tolti al momento dell’esclusione della Pistoiese. Se la corsa fosse finita a pari punti, si sarebbe giocato lo spareggio. La squadra di Gadda, pur sapendo che i playoff riservano appena una flebile speranza per poter concorrere al salto di categoria, ha continuato per la propria strada, vincendo anche i playoff, proprio mentre – in maniera di nuovo beffarda e, forse, anche poco etica – la Pistoiese inizia, a tempo di record, ad organizzare il proprio futuro. Fallito e scomparso, il calcio pistoiese ha rilevato titolo e la matricola federale dell’Aglianese (con cui, raccontano le cronache, c’era anche un po’ di sana rivalità), presentandosi di nuovo al via del campionato di serie D 2024-25. Ecco perché la nuova Pistoiese Fc è di fatto l’Aglianese pitturata d’arancio. Passa il concetto che, basta avere un club accondiscendente per organizzare un pastrocchio in piena regola. Domenica, al Benelli, in uno scontro diretto che vale ben più dei 3 punti, il Ravenna di oggi, giocherà anche per il Ravenna di ieri, del quale peraltro facevano parte Agnelli, Rrapaj, Mandorlini, Esposito e Nappello.