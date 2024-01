Lo show. Poker del Terre di Castelli all’Agazzanese

terre di castelli

4

agazzanese

2

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Hajbi, Pigozzi (90’ Prandini), Pampaloni (76’ Esposito E.), Esposito L., Malo (70’ Stanco), Scarlata (60’ Hoxha). A disp.: Auregli, Operato, Ben Driss, Deliu, Ferrari. All. Domizzi Maurizio

AGAZZANESE: Borges, Vago (55’ Soumahoro), Favari (55’ Imprezzabile), Mastrototaro, Reggiani, Boubacar, Farina (55’ Cloralio), Bragalini, Forbiti, Gueye (74’ Koci) Daniello. A disp.: Di Maio, Riccardi, Vago, Corbellini. All. Piccinini Gianluca

Arbitro: Cristofori di Finale

Reti: 1’ Scarlata, 24’ Forbiti, 35’ Esposito L., 47’ Malo, 75’ Hoxha, 78’ Forbiti Note: ammoniti Pigozzi, Soumahoro

Con un bel poker il Terre di Castelli regola l’Agazzanese e tiene il passo della Cittadella. Pronti via e Scarlata si invola verso la porta grazie ad un assist di Carta, mette a sedere un difensore ed insacca l’1-0. Al 24’ Forbiti su punizione firma il pari. Al 35’ Pampaloni serve in area Malo, pronto ad assistere Luca Esposito sul secondo palo che insacca. Prima del riposo Luca Esposito e Dembacaj sfiorano il tris che arriva al 47’: Pigozzi rifinisce per Malo che da destra scarica un missile sotto la traversa. Al 75’ Hoxha bravo ad incunearsi tra i difensori e battere imparabilmente Borges per il 4-1, accorciato nel finale da Forbiti con un tiro da destra da pochi metri.

In foto: un colpo di testa di Dembacaj