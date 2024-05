Lo Spezia non si ferma più. E’ la decima vittoria di fila

Spezia

2

Moncalieri

0

SPEZIA WOMEN: Aliquò, Barraza, Lehmann, Monetini, Duce; Dezotti, Ciccarelli, Manea, Lovecchio, Buono, Del Freo (75’ Sansevieri). (A disp: Maarouf Scucka, Danci, Nkamo, Lombardo, Trentini, Passalacqua) All. Erbetta-Solinas.

MONCALIERI: Milone, Archinà, Belo Da Silva (70’ Trapani), Aimetti, Bonanno, Civalleri, Correale, Concalves, Gueli, Tamburini, Tosetto (A disp Marino, Thajrai, Ventura Bianco, Seren, Fiordispina, Marino). All: Ferrarese

Arbitro: Astorino di Bologna (Troina di Genova e Rabito di Spezia)

Reti: 63’ Buono 82’ (rigore) Ciccarelli.

Note: espulsa Archinà.

CASTELNUOVO MAGRA – Le aquilotte fanno 10: tante sono le vittorie consecutive dello Spezia Women che con il ritorno di Morbioni alla guida, hanno scalato posizioni avvicinandosi al terzo posto in classifica ora distante solo 5 punti. Impressionante il cammino della squadra che grazie alla perfetta preparazione atletica, esce sempre fuori alla distanza. Ma è la qualità che lascia ben sperare per il futuro: la società è ambiziosa, la ’rosa’ con i giusti ritocchi può ambire a grandi traguardi. Dieci vittorie consecutive con 26 gol fatti e solo 6 subiti sono un record difficilmente eguagliabile. Ora restano tre partite con squadre meno attrezzate del Moncalieri: l’obiettivo di finire alle spalle delle due battistrada non è affatto un’utopia. Partita giocata benissimo, solo la bravura del portiere ospite Milone e qualche errore di mira delle aquilotte hanno mantenuto il punteggio di due gol. Arbitraggio insufficiente che ha scontentato un po’ tutti, fra fuorigioco molto dubbi, un’espulsione affrettata e un rigore dubbio. Ma al di là degli episodi la vittoria spezzina è meritata: anche l’ex mister Ferrarese, ora al Moncalieri, ha riconosciuto i meriti dello Spezia.

Risultati: Baiardo-Tharros 3-6, Caprera-Roma 0-1, Ivrea-Lumezzane 0-3, Livorno-Vittuone 0-7, Orobica-Solbiatese 3-0, Pro Sesto-Doccia 3-0, Meda-Monterosso 8-2

Classifica: Lumezzane 71, Orobica 66, Moncalieri 57, Spezia 52, Azalee 51, Ivrea 45, Meda 42, Pro Sesto 40, Tharros, Baiardo- Monterosso 36, Roma 33, Vittuone 24, Doccia 16, Livorno 8 Caprera 6.

Marco Zanotti