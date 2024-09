Lo Sporting mette Staiti nel motore. Alla Bagnolese arriva Pessagno

Settembre tempo di esami di riparazione. Diversi club reggiani approfittano del mercato estivo aperto fino al 30 settembre per rifarsi il trucco: lo Sporting Scandiano, giovane matricola d’Eccellenza, si è regalato l’esperienza e la qualità del centrocampista Lorenzo Staiti (’87), l’anno scorso alla Correggese e prima per due stagioni al Lentigione cui era approdato dalla Reggiana dopo una lunga carriera nei professionisti. L’ex capitano dell’Entella sarà a disposizione di mister Baroni per la sfida al "Torelli" (ore 15.30, su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci) contro la fuoriserie Nibbiano del bomber Grasso, visto negli ultimi due Montagna con la maglia del Gatta.

Rinforzo pescato dai professionisti anche per la Correggese che puntella la difesa con Filippo Carini (’90) che vanta trascorsi in B con le maglie di Modena e Pisa, mentre l’anno scorso aveva militato nel Mestre in Serie D. I biancorossi attendono la Vianese che affronta così il suo primo storico derby nella Serie A dei Dilettanti nel palcoscenico del "Borelli".

In Promozione il Luzzara rinforza l’attacco col puntero 34enne Leo Martinez che l’anno scorso fece una breve parentesi alla Bagnolese prima di trasferirsi per lavoro negli Emirati Arabi: mister Iotti lo inserirà nella sfida contro il Carignano alla caccia del primo hurrà stagionale davanti al pubblico del "Compagnoni". Pesca nel parmense anche la Bagnolese che ha raggiunto l’accordo col forte centrocampista 31enne Simone Pessagno che ha da poco salutato il Borgo San Donnino, big di Eccellenza cui era approdato in estate dopo diverse annate a Colorno; per lui già campionati nel reggiano al Lentigione. I rossoblù sono attesi dalla trasferta piacentina contro il Carpaneto per riscattare il ko casalingo incassato dalla Bobbiese. Nel piacentino esame d’alta quota per l’imbattuto Vezzano che si misura con l’Alsenese, l’anno scorso approdata ai play-off da matricola. Esame di maturità per il ripescato Casalgrande che attende il Castelnuovo Rangone, ormai habitué del girone B col bomber Carbone osservato speciale. Cominciano già a pesare i punti in palio nel derby Campagnola-Baiso/Secchia dove entrambe le formazioni devono ancora esultare in campionato.

In Prima categoria inedita trasferta modenese per la Povigliese che rende visita all’esordiente Corlo, mentre il Boca Barco difende il primato in coabitazione al "Valeriani" contro l’ambiziosa Rubierese. Causa indisponibilità del "Bedogni" ancora sotto trattamento, la prima, storica casalinga dell’Abc viene spostata a San Polo dove planano le Terre Alte Berceto.

Eccellenza

Agazzanese (7)-Arcetana (1); Brescello Piccardo (7)-Rolo (2) a Castelnovo Sotto; Correggese (5)-Vianese (2); Sporting Scandiano (1)-Nibbiano (7).

Promozione

Girone A: Alsenese (7)-Vezzano (5); Carpaneto Chero (5)-Bagnolese (3); Fornovo Medesano (4)-Boretto (4); Luzzara (1)-Carignano (4); Masone (3)-Monticelli (4).

Girone B: Campagnola (1)-Baiso/Secchia (1); Casalgrande (7)-C.Rangone (6); Riese (7)-Smile (4) a Suzzara; Sammartinese (2)-La Pieve Nonantola (7).

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (1)-Terre Alte Berceto (1) a San Polo d’Enza; Quattro Castella (3)-Team S.Maria Lesignano (3); Solignano (1)-Barcaccia (0).

Girone C: Atletic Progetto Montagna (0)-Virtus Libertas (1); Campeginese (0)-Virtus Correggio (3); Corlo (3)-Povigliese (3); Daino S.Croce (0)-Viadana (0); FalkGalileo (3)-Guastalla (0); Madonnina (0)-Original Celtic Bhoys (1); Rubierese (1)-Boca Barco (3).

Seconda categoria

Girone D: Fc 70 (0)-Novellara (3); Reggiolo (1)-Rapid Viadana (3); S.Faustino (0)-Virtus Calerno (1); Santos 1948 (1)-S.Ilario (3); Saxum United (1)-S.Prospero Correggio (3); Virtus Bagnolo (0)-Rubiera (1).

Girone E: Cerredolese (0)-United Albinea (3); Eagles Ancora Sassuolo (0)-Boiardo Maer (3); Montecavolo (0)-Celtic Cavriago (1); Roteglia (0)-Casalgrandese (3); Puianello (0)-Fellegara (3); Real Casina (0)-Borzanese (3).

Terza categoria

Cadelbosco (0)-Amici di Davide (3); Collagna (0)-Cavriago (1); Felina (0)-Vetto (3); Fogliano (0)-Rivalta (0); Ramiseto/Ligonchio (1)-Biasola (3); Sporting Tre Croci (3)-Plaza Montecchio (0). Posticipata a martedì sera (ore 21) Sporting Cavriago-Gatta.