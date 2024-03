Lo striscione. Alte aspettative a Matelica. I tifosi alla presidente:: "Sabrina portaci in D»

Il Matelica è a un passo dal salto di categoria... anticipato! Oggi, alle 15, la formazione di mister Paolo Passarini gioca ad Appignano, mentre la sua più immediata inseguitrice, la Vigor Castelfidardo, è impegnata sul campo del Porto Sant’Elpidio. A cinque giornate dal termine della Promozione, sono 11 ipunti che dividono le due formazioni. Se il Matelica dovesse vincere e contemporaneamente dovesse sfuggire il successo ai "castellani" si materializzerebbe matematicamente la vittoria del campionato per la società guidata dalla presidente Sabrina Orlandi. E questo traguardo giungerebbe a più di un mese dal termine della stagione. Vedremo quali saranno i verdetti emessi dai due campi di gara in cui si incrociano oggi i destini delle due compagini. Intanto i sostenitori biancorossi sognano in grande. Nell’ultima partita interna, quella vinta contro Corridonia, è comparso in tribuna uno striscione con su scritto: "Sabri portaci in D". La presidente lo ha poi "postato" nei social, con tanto di foto, scrivendo: "Ci penserò". Dunque, una bella prospettiva per il Matelica che, dopo aver dominato questo torneo di Promozione si affaccia in Eccellenza con propositi che richiamano alla mente i vecchi fasti di quel Matelica per anni protagonista in D, fino al salto in Lega Pro.

m. g.