Lo United Riccione riparte da Prato. Match caldo con la matricola Zenith

Il cammino dello United Riccione parte dalla Toscana. Questo pomeriggio i biancazzurri di Loris Beoni si metteranno alla prova, al debutto in campionato, con lo Zenith Prato (calcio d’inizio alle 15 allo Stadio Lungobisenzio che lo Zenith condivide con il Prato), la seconda squadra di Prato, quella capace in poche annate di scalare le categorie, fino a raggiungere i ’cugini’ più quotati in serie D. Subito una prova del fuoco per la truppa biancazzurra contro una squadra fresca di promozione e che viaggia ovviamente sulle ali dell’entusiasmo. Meno idilliaca l’estate del club della Perla Verde. A tenere banco sono state più le questioni extra-campo di quelle che si sono ’consumate’ sul terreno di gioco. Il trasloco dal ’Nicoletti’ al ’Calbi’ di Cattolica è stato soltanto l’epilogo finale di un rapporto con la città di Riccione che non è più idilliaco come un tempo. Adesso la parola, però, torna al campo. Torna, appunto, perchè la squadra di Beoni in questo avvio di stagione ha già debuttato in un match ufficiale, quello di Coppa Italia in casa del Castelfidardo. I calci di rigore hanno obbligato la squadra di mister Beoni a salutare subito la competizione cedendo il passo ai marchigiani, per concentrarsi immediatamente sul campionato.

Ora il giorno del debutto è arrivato, dopo diverse settimane di preparazione lontano dalla riviera, a Verghereto, dove il Riccione ha svolto un ritiro prolungato. E anche diverse settimane di lavoro sul mercato. Quella a disposizione dell’allenatore ex Montevarchi è una rosa decisamente rivoluzionata rispetto a quella della passata stagione in biancazzurro. Un mix di giovani e meno giovani per provare a occupare quei piani nobili della classifica che per lo United nelle ultime stagioni sono stati sempre un tabù. I novanta minuti tra Zenith Prato e United Riccione saranno diretti dal fischietto della sezione di Brescia Mansour Faye che sarà assistito da Alessandro Giuseppe Fantini di Busto Arsizio e Federico Mucciante della sezione di Milano.

Serie D. Girone D (1ª giornata, ore 15): Cittadella Vis Modena-Piacenza, Corticella-Imolese, Fiorenzuola-Pistoiese, Forlì-Sammaurese (ore 20.30), Lentigione-Tuttocuoio, Ravenna-Prato, Progresso-Sasso Marconi, Tau-San Marino, Zenith Prato-United Riccione.