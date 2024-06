Locanda Alinò mette in bacheca un altro trofeo

Ne avranno ancora di spazio in bacheca Beppe e Ciro Di Cristo, nel loro locale, per sistemare l’ennesimo trofeo targato Locanda Alinò? Lo scudetto del calcio a 7 amatoriale curato dalla Uisp La Spezia e Valdimagra, è di nuovo nelle mani della formazione in maglia arancione. Il team allenato da Claudio Nardi nella finale al Fuoricampo di Rebocco, ha superato 8-4 la Tabaccheria Briselli di mister Matteo Reboa. Partono subito forte i campioni in carica e al 2’ minuto passano in vantaggio con Novani. Prende però coraggio Briselli che pareggia con Ibba. Nel momento migliore degli outsider, però, Alinò cala un tris micidiale. Garofalo e poi due volte Novani, portano gli Arancioni sul 4-1. Briselli accusa il colpo e subisce anche il 5-1, anche se Stefanelli, allo scadere del primo tempo, porta il risultato sul 5-2. Nella ripresa Alinò gestisce e i Bianchi non affondano. Il 6-2, al 12’, è frutto di un’azione da incorniciare: l’ex aquilotto Migliore si libera di due avversari e con un pallonetto serve Furio a centro area, che al volo la piazza di precisione. A questo punto Briselli si butta in avanti e Raggi riesce a passare per il momentaneo 6-3. Ma Monacizzo prima e Fjolla poi, cementano l’incontro. C’è ancora tempo per una rete del Briselli con Cerri e il match si chiude sul risultato di 8-4. Senza sorprese, insomma. Ad arbitrare la sfida è stato, con puntualità e fermezza, l’arbitro Giuseppe Metrano, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Fanizza e Gianfranco Marsili. La rosa della squadra vincitrice, con dirigente accompagnatore Marco Truffello, dirigente addetto all’arbitro Gerardo D’Antonio e massaggiatore Pasquale Carpentieri: Lorenzo Raggi, Diego Garofano, Matteo Marozzi, Cristiano Montefiori, Riccardo Russo, Christian Monacizzo, Azhen Fjolla, Niccolò Furio, Fray Luis Acosta Rodriguez, Riccardo Novani, Francesco Migliore, Faton Morina, Abdelhar Saoud, Tobia Nuti.

Questa, invece, quella del team sconfitto, con dirigente accompagnatore Giuliano Plicanti, dirigente addetto all’arbitro Filippo Fenelli e massaggiatore Piergiacomo Torre: Marco Stradini, Filippo Raggi, Leonardo Stefanelli, Alessadro Ibba, Fabio Esposito, Luca Marchi, Simone Cerri, Nicola Tacchini, Matteo Sergi, Simone Centi, Federico Bernasco, Filippo Verelli, Gabriele Locori. Adesso l’appuntamento, per tutte le squadre dei campionati Uisp della Spezia e della Valdimagra, è per la sera del 12 giugno, con inizio alle 20.30, per la consueta ricca cerimonia di premiazione finale alla ex Ceramica Vaccari di Ponzano Magra.

Marco Magi