Londa 1974 celebra 50 anni: progetti ambiziosi per il futuro del calcio dilettantistico

Il Londa 1974 ha festeggiato i 50 anni di storia in una serata che ha visto la presenza di personalità istituzionali e sportive, insieme a giocatori del presente e del passato, dirigenti e tifosi del club biancoblù.

La presidente Carla Francini, nel ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il Londa in questi anni di attività, ha ora lo sguardo al futuro con progetti ambiziosi per risalire dalla Terza categoria in serie più importanti.

"Rivolgo parole di elogio - afferma Carla Francini - ai tanti volontari e appassionati del paese, insieme al sindaco Tommaso Cuoretti che è sempre vicino alla squadra e a tanti sostenitori. I paesi devono avere lo spirito di una Comunità e le società sportive sono un punto di aggregazione rilevante. Il Londa da questa stagione ha una nuova dirigenza e siamo al lavoro per gettare le basi che siano di sostegno al rilancio di un club di valore e di antiche tradizioni".

Fra i presenti anche il presidente regionale Figc-Lnd Paolo Mangini: "Nel calcio dilettantistico le piccole società delle serie minori hanno una importanza enorme e sono fondamentali per tutta la piramide calcistica. Sodalizi dove l’attaccamento alla maglia e la passione coinvolgono tutti e in particolare ringrazio i volontari che da dietro le quinte hanno un ruolo di primaria rilevanza per un sostegno economico ed organizzativo dell’attività sportiva".

Anche il sindaco Tommaso Cuoretti ha elogiato il club che è motivo di orgoglio per il paese.

La società Londa 1974 durante la serata, presentata da Sauro Megli, ha premiato: Massimiliano Bonucci, Graziano Corzanelli, Gianluca Fantoni, Roberto Dragonetti, Aurelio Fontani, Gabriele Innocenti, David Mugnai, Matteo Mugnai, Stefano Pasquini, Nicola Poggiolini, Giacomo Pretadi, Marcello Sola, Alberto Taccini, Gavino Taccini, Filippo Vettori, Mauro Savellini (ex presidente), Silvano Posi (allenatore attuale), Maurizio Materassi (figura storica), Moreno Corradossi (custode sempre presente al campo).

Staff direttivo Londa: presidente Carla Francini, vice presidente Niccolò Pignataro, tesoriere Riccardo Ferri, segreteria Chiara Mugnai, direttore sportivo Roberto Ciulli.