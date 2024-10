Longobardi conquista il Rimini: "Gol frutto di una grande reazione"

Un gol al debutto in casa del Carpi, uno domenica ad Arezzo. Di professione fa il terzino Gianluca Longobardi, ma in area dimostra di saperci fare. Due gol in campionato entrambi da un punto per l’ex Recanatese. Ma quello conquistato in Toscana ha un peso specifico decisamente più importante di quello ’amaro’ strappato al Carpi. "Quel gol è stato il frutto della reazione importante che ha avuto la squadra – spiega il difensore che al Rimini si è legato la scorsa estate fino al 2026 – dopo essere andata sotto. Non ci siamo arresi, abbiamo affrontato la partita da grande squadra. Facendo in questo modo, poi, il risultato viene da sè. E di conseguenza sono contento per il gol e per la prestazione". Ogni centro collezionato, per un difensore, vale sempre il doppio. E Longobardi ha il merito, ad Arezzo, di essersi fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. In augguato. "Diciamo che quando c’è l’occasione – dice – mi piace andare in avanti e devo dire che fino a questo momento lo spingermi verso la porta avversaria ha giocato a mio favore".

Una gara, quella contro la squadra dell’ex Troise, che il Rimini ha giocato con due marce diverse. A giri bassi nel primo tempo, a ritmi sostenuti nella ripresa. "Ripenso al palo che hanno colpito i nostri avversari nel finale – lo ricorda bene Longobardi – e devo dire che ci ha fatto un po’ tremare. Però tutto sommato abbiamo affrontato una squadra forte, che veniva da un ottimo periodo e siamo stati assolutamente all’altezza della situazione". Un punto conquistato che rimette un po’ a posto le cose, soprattutto dal punto di vista della fiducia, dopo la battuta d’arresto contro la Spal. "Con la Spal c’è stata la delusione per il risultato, ma comunque la prestazione c’era stata – ricorda – Diciamo che ad Arezzo abbiamo continuato il nostro buon periodo, affrontando i toscani mettendoci il massimo dell’attenzione. E anche quella consapevolezza che, partita dopo partita, ci rende più forti". E ora sotto con la Pianese che di punti sin qui ne ha conquistati quanti i biancorossi. Sabato pomeriggio al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 15) ci sarà di certo da battagliare per rendere dolci anche le giornate in Piazzale del Popolo.