L’Only Sport ha fretta: è già promossa . E Alfonsine torna (almeno) in Prima

Festa grande in casa Only Sport Alfonsine che batte 3-2 a domicilio – gol dei soliti bomber Giovanni Rotondi, Denis Placci e Vincenzo D’Amico – il Bagnara e conquista la promozione aritmetica, con 2 turni d’anticipo, in Prima Categoria, malgrado la larga vittoria (3-0) del Bagnacavallo contro la Real Voltanese. L’Only Sport neo promosso e fondato solo 3 anni fa, dopo un inizio di campionato non semplice (rimedia anche una sconfitta a tavolino dopo aver vinto sul campo col San Potito) va in testa all’ultima giornata di andata e, complice anche la flessione della Vis Faventia, non molla più sino al termine di un torneo vinto con pieno merito. Il Bagnacavallo, non aveva iniziato al meglio la stagione ma ora si candida prepotentemente per il successo nei playoff: sarebbe anche esentato dal primo turno. Promosso, nel girone N, anche il Vecchiazzano che ha davvero dominato tutta la stagione. Così sono relegate ai playoff le pur vittoriose Marina e San Pancrazio: visto l’attuale distacco è assai probabile che non si giochino neppure le semifinali con le due ad affrontarsi direttamente in finale. Risultati Seconda Categoria (24ª giornata). Girone M: C. Guelfo-S. Potito 2-0, Bagnacavallo-R. Voltanese 3-0, Bagnara-Only Sport 2-3, B. Tuliero-C. Erika 2-1, Conselice-Palazzuolo 1-2, Vis Faventia-Riolese 2-1, Vita-San Rocco 2-1. Classifica: Only Sport 56; Bagnacavallo 49; Riolese, Vita, Faventia 42; C. Guelfo 36; Palazzuolo 34; B. Tuliero 33; C. Erika 31; Bagnara 30; S. Rocco 26; S. Potito 21; Conselice 15; R. Voltanese 12.

Girone N: Dep. Roncadello-P. Fuori 0-5, F. Zarattini-Low Street 1-0, Fiumanese-Real 1-3, Godo-Gs Romagna 3-3, S. Zaccaria-S. Pancrazio 0-6, Valmontone-Marina 0-1, Vecchiazzano-St. Rossa 2-0. Classifica: Vecchiazzano 63; Marina 55; S. Pancrazio 52; Low Street 42; Fiumanese 40; F. Zarattini 37; Gs Romagna 35; St. Rossa, Real 32; P. Fuori 27; Valmontone 22; Dep. Roncadello 21; Godo 12; S. Zaccaria -3.

Ugo Bentivogli