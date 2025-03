L’orgoglio Antellese parte dalla Terza. La passione biancorossa (ri)nasce

Nasce all’Antella una nuova società sportiva: Antellese Calcio con i colori sociali bianco e rosso. Nello stemma il vecchio logo dell’Us Antella prima della rifondazione nel 1999, con la curiosità è avere inserito il numero simbolico del paese: il 32, che è quello del bus che raggiunge l’Antella. Già sottoscritto l’atto ufficiale della neonata realtà calcistica e siglato l’accordo con il Circolo Ricreativo per avere in comodato d’uso l’impianto. Il presidente dell’Antellese è Riccardo Arrighetti, il direttore generale Maurizio Del Vecchia, le altre cariche sono in fase di assegnazione.

L’Antellese Calcio sarà presente nei campionati provinciali Figc-Lnd con una squadra di Terza categoria e Juniores. Oltre a voler sviluppare il settore giovanile con formazioni, se possibile, di varie categorie. Una particolare attenzione verrà rivolta alla Scuola calcio che vuole essere un fiore all’occhiello. "Vogliamo ricreare partecipazione e forte legame col territorio - afferma il neo presidente Arrighetti - in un progetto che vuole abbinare l’aspetto sportivo a quello sociale. Daremo offerta sportiva, ma anche di crescita educativa e culturale. In questa ottica stiamo già programmando i centri estivi negli spazi dell’impianto di via Pulicciano".

Il Circolo ricreativo ha avuto un ruolo centrale, in qualità di proprietario dell’area sportiva, portando a termine l’accordo con la nuova società per l’utilizzo dell’impianto per un periodo decennale. Il direttivo del Circolo e il suo presidente Alessandro Corti si sono riconosciuti nei programmi dell’Antellese e per dare ai più giovani la possibilità di stare insieme e rafforzare la vita sociale. Per quanto riguarda l’organigramma del nuovo club vi faranno parte antellesi e ripolesi doc. Allo studio stretti rapporti con le varie associazioni e le scuole per il reclutamento dei giovani. L’Antellese Calcio ha già dato un primo segnale di buoni rapporti concedendo gratuitamente il campo all’Audax Rufina, che è stata alluvionata, per gli allenamenti.

"La nuova società è nata dall’iniziativa di un gruppo di amici - fa presente il direttore generale Maurizio Del Vecchia - con l’idea di creare un club diverso dagli altri, con finalità di aggregazione e appartenenza. L’obiettivo comune è quello di rilanciare l’ambiente e creare uno spazio dove i giovani si possono ritrovare, con lo slogan ‘AAA piccoli Antellesi cercasi’, ma spazio a sportivi di tutte le età. Giocheremo senza la ricerca esasperata del risultato, aiutati da una location che offre tante opportunità, in una simbiosi che unisce sport, cultura e sociale. Tutte le componenti di questa avventura saranno partecipi per essere un punto di riferimento per il paese. Siamo felici e orgogliosi che la nostra idea sia stata accolta insieme ai progetti collegati. La finalità è anche costruire le squadre con giocatori soprattutto del territorio e speriamo che in tanti abbiano fiducia in noi per iniziare insieme un cammino ricco di soddisfazioni come comunità".

Francesco Querusti