L’orgoglio del Grifone. Finalmente il Grosseto

Nella gara più importante il Grosseto mostra la sua versione migliore, violando il campo della capolista Pianese e arrivando a -4 dagli stessi amiatini ad altrettante giornate dalla fine.

Il primo tempo era in realtà iniziato bene per i padroni di casa: travolgente azione della Pianese (12’) con Boccadamo che si invola sulla fascia destra e calcia, ma la palla termina di poco a lato. Poi cresce il Grosseto: bello scambio di Rinaldini, grande ex di giornata, con Riccobono (26’) ma il tiro viene respinto in angolo da De Fazio.

Al 34’ passa in vantaggio il Grosseto con Grasso (nella foto di Noemy Lettieri): sponda del centravanti Marzierli per lo stesso Grasso che al secondo tentativo mette all’angolino sinistro di De Fazio per l’1-0.

Al 41’ pareggia la Pianese con un grande gol di Mignani: servito in area da Kouko il giovane centravanti si gira e calcia centrando la parte interna della traversa per l’1-1.

Non passa nemmeno un minuto e il Grosseto si riporta in vantaggio con Macchi che tutto solo entra in area e tira sull’angolino alto sinistro. Nel recupero la squadra di Malotti sfiora la terza rete con Marzierli che tutto solo in area spara alto.

La ripresa si apre con l’occasione per la Pianese (15’) con Kouko che entra in area e serve Di Martino ma quest’ultimo mette alto. I maremmani vicini alla terza rete due minuti dopo con Grasso che pennella per Marzierli ma il suo colpo di testa sfiora il palo.

Al 18’ maremmani in dieci per la seconda ammonizione a Grasso per atterramento su Ledonne.

Il centrocampista biancorosso finisce anzitempo la sua gara perché in occasione del gol nel primo tempo era stato ammonto.

Ma l’undici di Malotti mostra carattere e non si spaventa e, anzi, al 25’ trova terza rete con Sabelli che si fa tutto il campo e spara un bolide da venticinque metri che fulmina De Fazio.

Nel finale la Pianese non riesce ad approfittare della superiorità numerica e il Grosseto controlla senza concedere molto.