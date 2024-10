Lornano Badesse al top. Berni: "Siamo la sorpresa"

Un buon avvio di campionato per il Lornano Badesse nella Prima categoria girone C. La compagine che sta a cuore al patron Stefano Berni è reduce dall’affermazione di 2-1 sul Fonteblanda e insegue a una lunghezza l’Orbetello, capolista e componente del novero delle favorite al salto in Promozione.

Presidente, un ottimo inizio per un Lornano Badesse che alla vigilia non appariva tra i club più accreditati...

"In questo periodo siamo un po’ la sorpresa del girone C. I pronostici estivi indicavano altre possibili protagoniste all’interno di questo raggruppamento, non certo il Lornano Badesse. Talvolta non essere troppo considerati diventa quasi un vantaggio... E comunque non dimentichiamo che ci troviamo soltanto alla sesta giornata e che dunque non c’è niente di definito negli equilibri del torneo, figuriamoci. Anche le potenzial big che hanno forse accusato qualche difficoltà nel cammino, hanno a mio parere ampie possibilità per riprendersi".

Quali sono le caratteristiche dell’organico per il Lornano Badesse?

"Abbiamo tanti giovani all’altezza e non esistono ‘primedonne’ qui da noi. Tutti sono disponibili ad aiutarsi l’un l’altro, senza andare incontro a chissà quali gelosie. Nel calcio dilettantistico, i risultati possono derivare anche dal ‘clima’ in un certo ambiente. E in più non dimentichiamo che abbiamo cinque titolari out: in pratica l’ossatura originaria del collettivo non è in grado attualmente di offrire il proprio contributo. E questo può essere un titolo di merito in più anche per il lavoro dello staff. Dall’allenatore Giacomo Ciacci al suo vice Giacomo Callegari, al preparatore dei portieri Filippo Baruffaldi. E a monte, una menzione all’impegno nella costruzione della rosa da parte del direttore sportivo Roberto Spinelli".

Nessuno si sarebbe aspettato adesso il Lornano Badesse in seconda piazza, però intanto è la formazione che tallona la leader solitaria Orbetello…

"Il sodalizio lagunare ha compiuto investimenti notevoli. Non abbiamo ancora incontrato l’attuale numero 1, però sappiamo che possiede i connotati della corazzata in virtù degli ingressi di elementi da serie superiori, segnatamente da club del comprensorio laziale".

Prossimo turno per il Lornano Badesse?

"Il derby a Siena con il San Miniato, un team che ha nelle sue fila alcuni nostri ex. Ovvero atleti in forza al Lornano Badesse nel 2023-2024. Una sfida con una rivale vicina, in una stagione piena di gare in trasferta che richiedono viaggi di due ore e oltre, da Donoratico a Venturina, dall’Argentario alla stessa Orbetello o le altre antagoniste del circondario grossetano".

Paolo Bartalini