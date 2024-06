Luca Remedi al Viareggio

Calciomercato sempre attivo. In Serie D il Seravezza deve ancora definire l’accordo con Camarlinghi (ma in caso di mancato raggiungimento dell’accordo avrebbe già pronta l’alternativa col possibile ritorno in verdazzurro di Bongiorni) e intanto ha già fatto un ottimo mercato in entrata con cinque innesti: Mosti-Sanzone in difesa, Menghi-Greco a centrocampo, Bellini in attacco. Ufficiale la riconferma del duttile difensore Lorenzo Salerno, reduce da un’ottima annata da terzino destro (con tanti bei cross-assist) e pronto a giocare adesso con Brando sia a tuttafascia sia da terzo di destra nella difesa a 3 all’occorrenza.

In Eccellenza il Camaiore se davvero perderà Geraci deve ancora trovare il suo nuovo bomber. Il Viareggio intanto è pronto a piazzare un altro colpo in entrata: Luca Remedi, viareggino classe ’97 che era al San Miniato Basso (ed ex Massese, Perignano, Pecciolese e Real FQ). Le zebre sondano poi sempre il mercato degli attaccanti (Ciravegna si allontana... mentre non è ancora detta l’ultima parola sul 2003 Camaiani del Castelnuovo) e in difesa prenderanno un terzino destro in quota. Conferme ufficiali intanto in bianconero per i fratelli Santini, figli dell’allenatore Stefano: restano infatti sia il secondo portiere Gianni (che sarà ancora il vice Carpita) sia il duttile centrocampista offensivo Matteo, classe 2005 che nello scorso campionato si è ritagliato uno spazio importante siglando pure due reti (di cui una importantissima che valse 3 punti fondamentali per il titolo) e che dichiara: "Questa è casa mia, dove sono cresciuto. Ciò che abbiamo fatto lo scorso anno rimarrà sempre nella mia mente e nel mio cuore. Sono un giovane e so quanto è importante per me questa stagione. Sono a disposizione di compagni e staff tecnico, cercando di farmi trovare sempre pronto. Non vedo l’ora di esultare coi tifosi". Secondo nuovo acquisto del Real Forte Querceta che per adesso non ha ancora fatto conferme (sono rimasti in D Podestà alla Luparense, Vietina allo Sporting Trestina e Pegollo che va verso il San Donato Tavarnelle): dopo il portiere 2003 Pastine il 2° giocatore in rosa al momento è il terzino sinistro Mattia Lucarelli, ex Pro Livorno, Lucchese e Viareggio 2014. Queste le prime parole da bianconerazzurro del figlio d’arte: "La scelta di venire qui è dettata dalla grande ambizione della società e dalla fiducia che ha riposto nei miei confronti. Le aspettative? Disputare un campionato di vertice e dare continuità alle mie prestazioni dello scorso anno".

In Seconda categoria il Corsanico saluta il ds Roberto Lubrano (va a Camaiore) e riaccoglie l’allenatore Gabriele Mazzei.