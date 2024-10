Lucchese - 91° minuto: i tecnici. Gorgone: "Meritavamo di più"

Ancora una volta sono state le palle inattive a fare la differenza, ricordando che la Lucchese è passata in vantaggio con una punizione di Saporiti e che il Milan Futuro ha pareggiato con Hodzic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E, così, sotto gli occhi di Gigi Buffon – presente al "Porta Elisa" – , anche ieri sera è stato un pareggio.

La squadra di Gorgone non ha avuto la capacità di mettere a frutto il doppio incontro casalingo (Pianese e Milan Futuro) e, alla fine, ha portato a casa soltanto due punti che servono, comunque, per rimanere in scia delle migliori. Il Milan ha schierato ben otot under, con il sedicenne Camarda che non ha inciso più di tanto, a differenza, invece, dello spagnolo Jemenez. Alla fine è stato un pareggio onesto, con Sasanelli che si è divorato il gol del 2 a 1, ma con Jemenez che ha fatto venire i brividi a Palmisani, al termine di una discesa di 40 metri. Nel dopo partita Daniele Bonera, tecnico del Milan "B" ha detto: "Male nei primi venti minuti, con la Lucchese aggressiva, ma la responsabilità è stata mia, perché avevo preparato un certo tipo di partita".

"Poi, però, – ha aggiunto Bonera – siamo cresciuti, abbiamo cambiato passo. Sono contento, perché abbiamo dato continuità dopo la vittoria sulla Spal. Un punto prezioso, su un campo difficile, contro una squadra forte e ben allenata".

A differenza di quanto era stato preventivato alla vigilia, all’incontro hanno, comunque, assistito quasi quattromila spettatori che rappresenta, al momento, il record stagionale. In curva Ovest uno striscione contro la presenza delle seconde squadre di serie "A".

Dopo aver ringraziato Bonera per i complimenti, Gorgone ha detto: "Non ho visto la forza della scorsa partita: avevamo fuori Catanese per un problema muscolare e Costantino. Secondo tempo a sprazzi, contro una squadra che crescerà in modo esponenziale. Peccato, perché, in queste due gare, meritavamo di più. Spero possano tornare in futuro; dicono che ci sia la legge della... compensazione...".

Poi il trainer ha aggiunto: "Gran partita di Sasanelli; ho visto tanta voglia di fare bene da parte di tutti. Costantino, oltre che rientrare da un infortunio, ha avuto la febbre; a destra bene Quirini e Gemignani: sono in diffficoltà tutte le settimane, normale che chi non gioca abbia meno entusiasmo, ma le scelte dell’allenatore non devono spostare le performances dei giocatori. Chi non gioca deve continuare a farsi trovare pronti, le occasioni non mancheranno".

"L’arbitro? Bene – ha concluso Gorgone – : la volta scorsa la mia enfasi era dettata da tanti episodi che hanno condizionato. Ieri ho visto un fallo simile a Pontedera e l’attaccante è stato ammonito. Ora ci attende una gara difficile su un campo difficile, come sarà il “Curi” di Perugia".

Emiliano Pellegrini