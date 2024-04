Lucchese - 91° minuto: il trainer. Gorgone: "Possiamo ancora farcela"

A tenere in corsa la Lucchese per cercare di entrare nei play-off (ma il Rimini ha allungato) ci ha pensato il giovane Yeboah, attaccante in prestito dall’Hellas Verona, che, dopo essere stato preferito a Magnaghi, ha messo a segno già cinque gol, compreso quello di ieri sera a due minuti dalla fine. Un gol che ha permesso alla Lucchese, decisamente meno tonica rispetto all’avversario, di salvare la faccia e di evitare la sesta sconfitta casalinga.

Nella serata che ha fatto registrare una buona affluenza di pubblico, grazie anche ai 300 sostenitori amaranto in curva Est, la Lucchese si era complicata la vita, fallendo con Rizzo Pinna un calcio di rigore; poi aveva avuto sfortuna, quando Quirini, tra i migliori, aveva colpito la traversa con un bel colpo di testa.

A gelare l’ambiente rossonero ci aveva pensato, manco a dirlo, un "ex", Risaliti, che aveva sfruttato, sempre di testa, l’angolo di Guccione. Poi, come detto, ecco, agli sgoccioli, la sagoma di Yeboah regalare alla squadra un gol che la mantiene a galla, anche se il Rimini ha aumentato il vantaggio sui rossoneri.

Da segnalare che si è rivisto dopo diversi mesi Fedato che non ha sfruttato un’ ottima occasione dalle parti del portiere amaranto. Da vedere, ora, quanto peseranno i cartellini gialli a Sabbione e Tiritiello. Da verificare l’infortunio occorso a Cangianiello.

La squadra è apparsa troppo statica a metà campo, dove ha perso quasi tutti i contrasti.

"Il rigore fallito – ha attaccato Gorgone nel post partita – , ha cambiato l’inerzia della gara, ma questo è il calcio. Di qui alla fine ci sono nove punti a disposizione e spingeremo sino in fondo. Gli episodi non ci sono andati a favore, come nel caso della traversa colpita da Quirini, ma dobbiamo andare oltre. Sappiamo che possiamo ancora farcela a centrare i play-off. Io ci credo sino alla fine e anche i ragazzi, che lo hanno dimostrato sul campo, attaccando fino alla fine alla ricerca del pareggio".

"Non dobbiamo piangerci addosso – ha aggiunto il tecnico – per le occasioni sprecate, ma, anzi, voglio sottolineare la capacità dei ragazzi che hanno saputo reagire quando la partita sembrava compromessa".

Alla ripresa della preparazione, in vista della delicatissima trasferta di Fermo, dovranno essere valutate le condizioni di Cangianiello e Tumbarello che hanno accusato dei problemi. Importante, infine, il recupero di Fedato che, in questo arroventato finale, potrebbe dare un suo prezioso contributo in zona gol.

Emiliano Pellegrini