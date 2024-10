Lucchese - 91° minuto: la recriminazione. Gorgone: "Fallo netto in area su Costantino"

Una Lucchese rimaneggiata (nel riscaldamento è saltato anche Antoni per un problema a un polpaccio) non ce l’ha fatta a sfatare il tabù del "Porta Elisa". Ma, nella circostanza, la squadra, dopo un primo tempo scialbo e infarcito da troppi errori nei disimpegni, anche i più facili, non ha avuto dalla sua un briciolo di fortuna. Perché nell’ultimo quarto d’ora è andata vicinissima tre volte al bersaglio: prima con Frison (palo), poi con Selvini (errore di testa da due passi), infine con Quirini (traversa).

I rossoneri si sono svegliati troppo tardi. Un po’ Anacaoura e un po’ i legni della porta hanno permesso ai "corsari" di Scotto di portare a casa un prezioso pareggio. Ancora una volta in evidenza Saporiti e Quirini, mentre Tumbarello ha retto da solo il centrocampo. Ci si aspetta di più da Costantino.

Nel dopo partita Gorgone ha esordito così: "Nel primo tempo c’è stato un chiaro fallo da rigore su Costantino o, al limite, l’espulsione per il difensore avversario. Invece niente. Sono episodi che spostano la partita. Per errori arbitrali ci mancano tre-quattro punti".

"Ottimo secondo tempo – ha aggiunto il trainer – , mentre, nel primo, avremmo potuto fare meglio. Credo che avremmo meritato molto di più, ma ho rivisto la squadra delle altre otto partite e mezzo. Se sono rammaricato? Certo. I pareggi con Pianese, Milan e Sestri sono davvero poco per quanto visto. Non so quante occasioni si vedono nelle altre partite. Andrà meglio la prossima volta se il Signore vorrà".

Poi il tecnico ha aggiunto: "Grande curva che ha sostenuto per tutto il tempo la squadra, capendo gli sforzi dei ragazzi. Bene chi ha sostituito in difesa; bravi Fazzi, Dumbravanu e Frison. Antoni? Un fastidio nella rifinitura, non ho voluto rischiarlo, servono giocatori che stanno bene. Sono contento anche per come è entrato Magnaghi; Costantino deve recuperare la forma".

"Sono molto fiducioso – ha concluso Gorgone – , ma dobbiamo rimanere con le antenne diritte per tutta la partita".

A quanto pare, negli spogliatoi, il direttore di gara, parlando con Gorgone, avrebbe ammesso che su Costantino era rigore. Domanda: e allora perché non lo ha fischiato?

Nonostante la débâcle di Perugia, i tifosi hanno risposto in maniera sorprendente; perché duemila presenza di venerdì sera sono tante. Tornando alla squadra, ora c’è la necessità di recuperare gli infortunati, perché è in arrivo la delicata trasferta di Carpi.

Emiliano Pellegrini