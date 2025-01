Lucchese - 91° minuto. Testini: "Ottimo punto"

Una Lucchese di carattere, per nulla condizionata da quanto è successo in settimana sul piano societario, ritoccata nel modulo (di nuovo la difesa a tre come a inizio campionato, con Gucher regista difensivo, tra i migliori) ha conquistato un pareggio più che meritato, servito a tenere sotto tiro la Spal.

Per Gorgone e Testini, ma anche per Quirini, si è trattato del passo d’addio: tra oggi e domani sono previste le novità sullo staff tecnico. Oltre ad Agenore Maurizi, sono stati fatti i nomi di Franco Lerda e di qualche altro come Sandro Pochesci, ex Carpi, Avezzano e Juve Stabia. Ma, al di là di chi verrà, sarà fondamentale quello che farà la nuova proprietà sul piano del rafforzamento, perché questa squadra, per provare a salvarsi, dovrà essere irrobustita un po’ in tutti i settori, ma, in particolare in attacco, dove non può bastare un volitivo Magnaghi. Da sempre, infatti, siamo stati dell’avviso che, al di là degli errori che può aver commesso l’allenatore, alla base di una classifica deficitaria ci sono sempre state carenze strutturali. Possiamo, comunque, dire che il gruppo, tirando fuori l’orgoglio, con la valida prestazione di Rimini, ha permesso a Gorgone di chiudere anticipatamente la sua avventura sulla panchina rossonera almeno con un risultato positivo.

Da segnalare che, nonostante tutto, anche a Rimini, la Lucchese è stata seguita da un centinaio di tifosi. Questo il commento di Testini a fine gara. "E’ stato - ha detto il vice di Gorgone – un ottimo punto. Venivamo da due risultati negativi. Siamo riusciti a tornare a casa con un risultato positivo, grazie ad una prestazione importante sotto l’aspetto caratteriale ed emotivo. Non era semplice. La squadra ha avuto la forza di mettere in difficoltà il Rimini, perché le occasioni migliori per fare gol le abbiamo costruite noi. E’ un punto che fa ben sperare per il futuro, anche se la strada della salvezza è ancora lunga".

Ricordiamo, infine, che, oggi, alle 18, al museo rossonero sotto la curva Ovest, il sindaco Pardini e l’assessore allo Sport, Barsanti incontreranno i tifosi per parlare soprattutto degli ultimi sviluppi societari.

Emiliano Pellegrini