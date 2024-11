Lucchese - A un passo dalla svolta decisiva. E’ il veneto Giusti l’uomo nuovo della Pantera

L’imprenditore italo-canadese in procinto di rilevare la Lucchese, sembra avere un volto. Si tratterebbe di Ermenegildo Giusti, imprenditore sessantaseienne nel settore delle costruzioni e non di quello della finanza.

Giusti, trevigiano, è rientrato in Italia da diversi anni per investire nel nostro paese. Fondatore della Giusti Group of Companies in Canada, ben presto è diventato leader nel settore delle costruzioni nella West Coast, per tornare nel 2000 in Italia e fondare la Giusti Wine che ha portato all’acquisizione di diverse tenute nella zona di Montebello e lungo la riva destra del Piave. Nato a Volpago del Montello, è stato nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Sarebbe pronto a rilevare la società del presidente Bulgarella.

La trattativa, già ben intavolata, potrebbe andare in porto già la prossima settimana e vedrebbe impegnato anche in prima persona anche il direttore sportivo Claudio Ferrarese, anche lui veneto. Nelle ultime ore anche nella chat dei tifosi si è diffusa la notizia. E troverebbe conferme da più parti. Ci sarà da aspettare ancora qualche giorno, forse, prima di togliere il velo dal volto del nuovo proprietario della Lucchese che potrebbe, però, in un primo momento entrare con un esborso economico pari circa a mezzo milione di euro, per far fronte alle imminenti scadenze, per poi perfezionare la cessione definitiva in un secondo momento.

Vedremo come evolveranno le cose nei prossimi giorni. Certo è, come abbiamo già scritto ieri, che l’era Bulgarella è ormai giunta al capolinea.

Intanto, ieri sera, il direttore sportivo Ferrarese e l’allenatore Giorgio Gorgone hanno incontrato, allo stadio, a porte chiuse, una delegazione di tifosi. Presenti gli esponenti dei vari settori della curva Ovest, della gradinata, di "Lucca United" e del Club di Camigliano che si sono confrontati. Un confronto pacifico, con toni tutto sommato moderati, dove sono stati affrontati tutti i temi.

L’obiettivo di Ferrarese è quello di cercare di ricompattare tutta la tifoseria attorno alla squadra ed al proprio trainer, in vista della difficile partita di lunedì contro il Pontedera. Qualcuno, inevitabilmente, ha fatto domande anche sulla cessione della società e Ferrarese ha ribadito che, nei prossimi giorni, le cose verranno rese note nei dettagli. Un motivo in più che conferma che la Lucchese è prossima al passaggio di mano.

Naturalmente, tra i tifosi, aleggiano sia malumore che speranza. Malumore dovuto al fatto che, ancora una volta, i grandi proclami fatti sono stati disattesi, soprattutto a causa delle condizioni di salute del presidente Bulgarella. Speranza, perché tutti si augurano che, finalmente, anche a Lucca si possa portare avanti un progetto serio e duraturo, in grado di riportare la Lucchese su palcoscenici ben più importanti.

Alessia Lombardi