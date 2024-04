Lucchese-Arezzo 1-1, a Risaliti risponde Yeboah

Lucca, 8 aprile 2024 – Pareggio tutto nel secondo tempo tra Lucchese ed Arezzo. A Risaliti risponde Yeboah.

La prima occasione del match è dell’Arezzo con Guccione che al 5’ lascia partire un bel rasoterra che Chiorra. La Lucchese fatica a venire fuori dalla propria metà campo, ma al 15’ ha una ghiotta occasione. Catanese atterra in area di rigore Gucher, dal dischetto del rigore Rizzo Pinna però calcia addosso a Trombini, che devia la palla. Per il numero sette rossonero è i secondo rigore sbalgiato in stagione dopo quello sempre in casa contor il Sestri Levante. Arezzo di nuovo in avanti al 21’ con il solito Guccione, che questa volta impegna Chiorra alla parata plastica. I rossoneri provano nuovamente ad andare in avanti, Tumbarello, che mette al centro un bel rasoterra filtrante, dove però Rizzo Pinna al 24’ non arriva per un soffio. Nella ripresa la Lucchese cerca di provare subito a sorpreere l’Arezo al 4’ con Benassai, ma la sua conclusione viene parata Ci prova anche l’Arezzo all’8’ con Renzi, che perpoco non sorprendere Chiorra. Gucher su punizione al 12’ chiama Trombini alla respinta ocn i pugni. Al 30’ Rizzo Pinna prova a riscattarsi con una bella punizione, ma la palla deviata da un difensore di tsta, si stampa all’incrocio dei pali. Ma è l’Arezzo che passa in vantaggio al 33’ cross pennellato dalla bandierina di Guccione, che sul secondo palo trova Risaliti, che segna di testa il gol dell’ex. Ma la Lucchese riesce a preggiare al 43’ con Yeboah, che sfrutta al megio un cross di De Maria e mette la palla alle spalle di Trombini. Finiscce qui il derby con la Lucchese che è riuscita a riacciuffare il match nel finale. E adesso ci sarà la trasferta di Fermo domenica ale 14.

Tabellino

Lucchese Arezzo 1-1

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Quirini, Sabbione, Tiritiello, Benassai (35’ st De Maria); Tumbarello (20’ st Disanto), Gucher, Cangianiello (25’ st Astrologo); Guadagni (35’ st Russo), Yeboah, Rizzo Pinna (35’ st Fedato). (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Djibril, Fazzi, Ndiaye, Magnaghi). All. Gorgone.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Renzi, Risaliti, Polvani, Montini; Catanese (20’ st Donati), Damiani; Pattarello (45’ st Ekuban), Guccione (40’ st Settembrini, Gaddini (20’ st Foglia); Gucci. (A disp.: Borra, Ermini, Chiosa, Lazzarini, Castiglia, Coccia, Sebastiani). All. Indiani.

Arbitro: Castellone di Napoli.

Reti: 33’st Risaliti, 43’ st Yeboah.

Note: angoli 4-5; ammoniti Sabbione, Cangianiello, Benassai, De Maria, Astrologo, Risaliti, Gucci, Foglia e Pattarello; repuero 2’ pt e 4’ st; spettatori 2.820.