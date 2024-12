Lucchese-Arezzo: rientrano Masetti, Coccia e Mawuli per la sfida di lunedì

Ancora una seduta di allenamento e la rifinitura di domani a Rigutino, poi lunedì sarà tempo di Lucchese-Arezzo. Oltre al rientro di Masetti, il tecnico ritrova anche Coccia e Mawuli, squalificati contro la Virtus Entella. Il ghanese sarà uno dei tanti ex della gara, avendo giocato con le Pantere nella stagione 2021/22.

Dall’altra parte c’è Giovanni Catanese, arrivato a gennaio e ceduto l’ultimo giorno del mercato estivo. Per lui amore mai sbocciato sotto San Cornelio. In amaranto hanno militato anche allenatore e vice rossoneri: Gorgone da allenatore in seconda di Stellone nella seconda parte della disastrosa stagione 2020/21 e Testini nel doppio ruolo di calciatore prima e direttore tecnico dopo.

La Lucchese con 17 punti è quintultima in classifica e ha vinto la sua prima partita in casa giusto due settimane fa contro il Pontedera. Il nuovo dg Luigi Conte ha chiesto compattezza e determinazione, facendo un appello alla tifoseria di casa di sostenere la squadra.

Prosegue intanto la prevendita per lo stadio "Porta Elisa": 150 circa per ora i biglietti staccati per il settore ospiti. C’è tempo fino alle 19 di domani per acquistare il titolo d’accesso.