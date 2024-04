Lucchese - Arezzo: stasera il derby cruciale. Gorgone: "Sarà battaglia a tutto campo"

Solo la conquista di un posto nei play-off può salvare una stagione che, per la Lucchese, è stata caratterizzata da tutta una serie di errori nell’allestimento, prima in estate e poi in inverno, di una squadra che, a quattro giornate dalla conclusione, è ancora lì a sgomitare per evitare di finire nell’anonimato del centro classifica; in un girone davvero modesto sotto l’aspetto tecnico, a parte tre, forse quattro formazioni.

Il derby di questa sera contro l’Arezzo mette in palio punti pesantissimi, con i rossoneri che, per rientrare nella "top ten", non possono permettersi altre "fermate".

Ma ecco come vede questo finale l’allenatore della Lucchese Gorgone. "Sono rimaste appena quattro partite a disposizione – afferma – e per tutte le squadre, seppur diverse e con diversi obiettivi, mettono in palio punti preziosi, direi determinanti. L’Arezzo ha quattro punti di vantaggio che noi dovremo fare di tutto per accorciare, pur nella consapevolezza che i nostri avversari hanno, invece, l’obiettivo di mantenerli".

Che derby si aspetta?

"L’Arezzo, a parte la battuta di arresto contro la Juve, per altro non meritata, viene, comunque, da un periodo di ottimi risultati. È una squadra che gioca, che sta bene, particolarmente temibile in attacco, dal momento che dispone di giocatori forti come Gucci, Guccione e Pattarello. Noi l’abbiamo già incontrata due volte quest’anno, sia in coppa che in campionato, con risultati per noi positivi. Ma, ora, la situazione è diversa, perché oggi ci sono in palio punti che valgono moltissimo; ovviamente non solo per loro che stanno sicuramente meglio di noi. Ma la Lucchese è decisa ad accorciare le distanze dagli amaranto e rendere più concreta la possibilità di entrare nei play-off. Mi aspetto, pertanto, una nuova “battaglia” a tutto campo che noi dovremo affrontare con il giusto piglio e la massima attenzione. Fondamentale, come sempre, l’approccio iniziale".

Parliamo della squadra. Tutti a disposizione?

"Visconti è ancora out, mentre De Maria e Gucher si sono riaggregati, così come Disanto e Russo che avevano avuto lievi problemi muscolari. Sono tutti a disposizione".

Sono previsti dei cambiamenti rispetto alla gara di Pesaro?

"Vediamo. Devo valutare alcune cose, anche se, come ho sempre sostenuto, giocherà chi è al meglio della condizione fisica. Chi non troverà spazio dall’inizio, dovrà essere bravo a farsi trovare pronto, perché è ormai chiaro che si gioca in sedici e, come abbiamo visto, possono essere proprio quelli che entrano in corso d’opera a risolvere le partite".

Come al solito Gorgone è stato ermetico nella scelta dei primi undici da mandare in campo questa sera. Ma tutto lasciare pensare che l’unica novità, rispetto a Pesaro, potrebbe essere il ritorno di Gucher a metà campo assieme a Tumbarello, più uno tra Cangianiello ed Astrologo a completare il reparto. Davanti ancora spazio a Rizzo Pinna, Yeboah e Guadagni, con Russo prima alternativa.

Inizio alle 20,45. Infine il Pontedera, con tanti "under" in campo, battendo per 1 a 0 l’Ancona, sempre più inguaiata, visto anche il successo della Fermana a Sassari, è salito a quota 50!

Emiliano Pellegrini