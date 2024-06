Lucchese - Bulgarella: "Il mercato può attendere"

Andrea Bulgarella, da imprenditore di lungo corso qual è, è convinto che, per fare gli affari, non bisogna avere fretta, che bisogna aspettare il momento giusto per intervenire. Se nel mondo del lavoro questa può essere una strategia che dà i suoi frutti, nel calcio le cose vano in maniera un po’ diversa. Nel senso che, se, da una parte, è vero che all’inizio i prezzi possono essere alti, è anche vero che, aspettando troppo che calino, c’è il rischio di doversi accontentare di andare sulle cosiddette seconde o terze scelte.

A questo punto sorge nuovamente la solita domanda: chi si occuperà del mercato? Non crediamo nella maniera più assoluta che sia lo stesso Bulgarella in prima persona ad andare a parlare con i procuratori dei calciatori. Serve un direttore sportivo. Uno, oltretutto a libro paga, c’è ed è Alessandro Frara, ma non sembra riscuotere più la fiducia della società. Al momento il presidente sembra aver scelto la strategia dell’attesa.

"Mi pare che in giro ci sia troppa fretta – ha detto sul filo del telefono da Milano – . Invece dobbiamo riflettere, studiare bene le mosse, prima di agire. Nel calcio non ci saranno tanti soldi, ma l’unica cosa che non manca sono i giocatori. Ci sono squadre che hanno in organico più di trenta tesserati, che dovranno portare ad un massimo di ventiquattro e, in quel caso, anche i prezzi saranno destinati a calare".

Poi Bulgarella ha aggiunto: "Con questo voglio semplicemente dire che dobbiamo avere sicuramente le idee chiare su quello che vorremo fare, ma, al tempo stesso, anche la pazienza di saper aspettare il momento più opportuno per muoversi. All’apparenza sembra che la Lucchese sia ferma, ma non è così. Credo che, all’inizio della prossima settimana, dopo che avremo fatto un nuovo punto della situazione con l’allenatore, potremo dire qualcosa di più preciso sul futuro. Personalmente posso solo ripetere che è mia intenzione allestire una squadra di livello".

Quale sarà il livello, lo diranno gli acquisti che la società andrà a fare, partendo dall’ intelaiatura di quest’anno. Ma tutto dipenderà dal budget economico che è rimasto a disposizione per il potenziamento, dopo i moltissimi soldi spesi (male) lo scorso anno e che hanno comportato un "sacrificio" non indifferente al momento dell’iscrizione al prossimo campionato di "C", dove non ci sarà l’Ancona. Al suo posto è in arrivo il Milan Under 23 che si dice sia pronto ad allestire una grande squadra.

Intanto, al "Menti", con oltre 11mila spettatori, si è giocata la finale di andata dei play-off, con la Carrarese che ha conquistato un prezioso 0 a 0, approfittando anche del fatto che nel Vicenza mancava il centravanti Ferrari e con il brasiliano Ronaldo uscito quasi subito per infortunio. Ritorno domenica, a Forte dei Marmi, alle 17.30 (supplementari ed eventuali rigori in caso di parità).

