Lucchese-Campobasso 2-0, Selvini stende i molisani

Lucca, 15 marzo 2025 – La Lucchese batte grazie ad un grande Selvini il Campobasso e conquista tre punti importanti per la propria classifica. Dopo il pareggio casalingo di martedì scorso contro la capolista Entella, la Lucchese torna a giocare al Porta Elisa, su un terreno che ha retto bene nonostante le copiose piogge dei giorni scorsi.

Parte meglio il Campobasso che al 2’ con Bifulco, crossa al centro dell’area per Serra, che sbaglia clamorosamente davanti a Melgrati. Proteste rossonere per un fuorigioco non fischiato a Di Nardo, che si era però disinteressato dell’azione. I rossoneri rispondono con un colpo di testa al 4’ di Selvini su una punizione di Gucher. Di nuovo pericolosi gli ospiti al 15’ che hanno l’occasione per sbloccare il match. Martina, va via a Gemignani, serve Di Nardo, che tutto da solo davanti a Melgrati, calcia addosso al portiere rossonero che si salva respingendo con i piedi. I rossoneri tornano in avanti con Magnaghi che ruba palla, ma Neri riesce a deviare la sua conclusione. Al 34’ Galli, ruba palla crossa al centro dove Selvini non riesce subito ad agganciare, ma in qualche modo appoggia a Rizzo che in corsa, calcia alto sopra la traversa, sprecando così una buona occasione per la Pantera. Magnaghi, ci prova di nuovo, ma Neri devia in angolo. E sugli sviluppi del tiro dalla bandierina sempre il numero nove rossonero, prova la deviazione di testa, ma la palla termina fuori. I rossoneri chiudono avanti il primo tempo, dopo un sostanziale equilibrio durato per gran parte della frazione.

Nella ripresa fuori Gasbarro dentro Welbeck e subito pericolosa la Lucchese al 3’ con una punizione di Gucher, che la mette al centro, dove Galli di testa per poco non batte Neri, che in qualche modo riesce a parare a terra. Al 9’ è Magnaghi, che conquista un calcio d’angolo, dopo che il suo destro da fuori area viene deviato da un difensore. Entra Fedato per Magnaghi ed il numero diciannove al 25’ centra la traversa con un bel colpo di testa. Due minuti prima erano stati espulsi il ds Ferrarese e Gorgone per proteste. La Lucchese torna pericolosamente in avanti al 30’ con Galli che di sinistro manda di poco alto. Al 35’ arriva l’azione che sblocca il match Gucher entra in area di rigore Remy lo stende ed il direttore di gara concede il calcio di rigore. Dagli undici metri Selvini realizza il gol del vantaggio. Dopo due minuti arriva il raddoppio, Fedato lotta e di testa riesce a prolungare per il Selvini, che scarta Benassai, poi il portiere e mette la palla in fondo alla rete, facendo esplodere il Porta Elisa. Momenti concitati al 45’ con Bigonzi appena entrato che finisce a terra dopo uno scontro di gioco, dopo l’apprensione iniziale il giocatore esce in barella, ma poco dopo si rialza. La gara termina dopo sei minuti di recupero e adesso la concentrazione dei rossoneri è tutta sulla prossima sfida esterna di sabato contro il Legnago Salus.

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati, Gucher, Benedetti, Gasbarro (1’ st Welbeck); Gemignani, Galli (46’ st Cartano), Visconti, Catanese, Rizzo; Selvini (46’ st Badije), Magnaghi (19’ st Fedato). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Salomaa, Mozzillo, Fedato, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

CAMPOBASSO (3-4-3): Neri; Remy, Benassai, Calabrese; Morelli (34’ st Prezioso), Serra (39’ st Falco), Cerreteli (39’ st Bigonzi), Martina; Lombari (5’ st Di Stefano), Di Nardo, Bifulco (5’ st D’Angelo). (A disp.: Forte, Celesia, Mondonico, Forte, Barbato, Pellitteri, Mancini). All.: Prosperi.

Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 35’ st (rig.) e 37’ st Selvini.

Note: angoli 9-5; ammoniti Gasbarro, Gucher, Welbeck, Benassai, D’Angelo, Remy e i Nardo; espulsi 23’ st per proteste Gorgone ed il direttore sportivo Claudio Ferrarese; recupero 0’ pt e 6’ st; spettatori 1.763; prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Riccardo Agabio, vicepresidente vicario del Coni, reggente del Coni e presidente della Federazione Ginnastica d’Italia.

Alessia Lombardi