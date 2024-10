Lucchese C’è speranza per Tumbarello e Antoni

Rispetto ai primi giorni della settimana, da ieri piove un po’ meno alla Lucchese, a pochi giorni dalla sfida contro la capolista Pescara. Otre a Quirini, fermato per un turno dal giudice sportivo, mancheranno, per infortunio, sicuramente Gasbarro, Giacchino e Fedato. Ma sembra essersi aperto un piccolo spiraglio per il recupero in extremis di Antoni e di Tumbarello. Se fosse così, è ovvio che Gorgone potrebbe tirare un sospiro di sollievo, perché, con mezza squadra fuori uso, sarebbe stato a dir poco problematico affrontare la prima della classe che sta viaggiando in testa da sola e che deve recuperare il match contro il Milan Futuro.

A questo punto, comunque sia, ai rossoneri non rimane altro da fare che aprire… l’ombrello per ripararsi da questa "pioggia" di infortunati e squalificati e provare a confezionare una partita ricca di temperamento ed orgoglio. Formazione quasi obbligata, i cui dubbi saranno sciolti solo dopo la seduta di rifinitura di sabato. L’importante è che Antoni e Tumbarello siano abili e arruolati, come si dice. Qualche problemino sembra averlo anche Silvio Baldini, il trainer del Delfino, che, a Lucca, conoscono molto bene, perché è stato per anni alla guida della Carrarese. Pierozzi si è fermato durante una partitella in famiglia per noie muscolari a un quadricipite e, al momento, è in dubbio Preoccupano meno le condizioni di Vergani, Bentivegna e Valzania che dovrebbero essere a disposizione.

Quella di domenica al "Porta Elisa", contro Merola e compagni, sarà una partita particolare per Luca Sasanelli, arrivato in rossonero in prestito proprio dal Pescara che lo ha aveva acquistato a titolo definitivo dalla Fidelis Andria. L’esperienza del ventenne attaccante barese nel Pescara ha avuto vari intoppi, mentre le sue prime partite con la maglia rossonera, quando è entrato in corso d’opera, sono state convincenti. Cinque, fino ad oggi, le presenze maturate e arricchite da un gol. Domenica Sasanelli sarà l’"ex" per eccellenza di una gara che dovrebbe richiamare anche un buon pubblico, perché, di solito, il Pescara viene seguito da parecchi tifosi.

Intervistato dai colleghi di Pescara sul match, il giocatore ha detto: "Premesso che, a Lucca, ho trovato un grande gruppo molto unito, a mio parere la gara di domenica sarà molto combattuta. Noi vogliamo sfatare il tabù-vittoria che al “Porta Elisa” manca da troppo tempo e venderemo cara la nostra “pelle” contro la prima della classe. Episodi e palle inattive saranno fondamentali per decretare chi porterà a casa l’incontro". Già. E’ proprio così: le palle inattive (punizioni e calci d’angolo) sono state spesso croce e delizia per la Lucchese che non vince al "Porta Elisa" dal settembre dello scorso campionato, quando superò l’Olbia per 1 a 0.

L’arbitro di domenica (ore 19.30) sarà Allegretta di Molfetta.

Emiliano Pellegrini