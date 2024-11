Lucchese - Derby cruciale con il Pontedera. Gorgone: "Coletta confermato tra i pali"

Una conferma, quella di Coletta tra i pali ed una bella notizia: la prima volta di Gucher in panchina. E’ quanto è emerso dalle dichiarazioni di Gorgone. La conferma di Coletta è stata maturata nella consapevolezza che, in un match così delicato come quello che andrà in onda questa sera al "Porta Elisa", sarebbe servita di più l’esperienza piuttosto che la gioventù di Palmisani che presto rivedremo tra i pali rossoneri.

La novità della prima volta di Robert Gucher in panchina significa che la società ha risolto quello che era diventato un vero e proprio inspiegabile mistero. Il fatto che Gucher possa giocare, poco o tanto lo vedremo, le ultime quattro partite che rimangono prima del giro di boa, non dovrebbe avere implicazione automatiche sul suo eventuale rinnovo di contratto. Ma queste sono faccende che riguardano il giocatore e la società. Quello che interessa, dal punto di vista prettamente sportivo, è che Gucher possa dare il suo contributo di classe ed esperienza in mezzo al campo in un momento delicato del campionato. E, ora, spazio alle dichiarazioni rilasciate da Gorgone in occasione dello spareggio contro il Pontedera.

Come ha visto la squadra nel corso di una settimana nel corso della quale sono accadute tante cose?

"I ragazzi si sono allenati bene, ma come del resto hanno fatto sempre. Poi è il campo che decreta sempre l’ultimo giudizio".

Il Pontedera è in una posizione simile a quella della Lucchese, cioè vicinissima alla zona pericolosa. Che partita si aspetta?

"Non ci ho pensato. Per noi è una gara molto importante per invertire la rotta e contro una diretta avversaria. Dobbiamo cercare di ritrovare serenità e affrontarla come abbiamo sempre fatto, prima che iniziasse il periodo-no".

Situazione infortunati?

"Giacchino e Fedato sono ancora out. Welbeck farà una visita a Roma più specifica: quindi dobbiamo aspettare l’esito per capire quando potrà tornare. Riporto Gucher in panchina. Gli altri sono tutti a disposizione".

Chi ci sarà in porta?

"Ancora Coletta".

In settimana c’è stato un colloquio con i tifosi, com’ è andato?

"Posso solo ringraziarli per come si sono comportati. Abbiamo parlato di tante cose, loro vogliono solo chiarezza. E’ stato giusto fare un incontro e sono sicuro che contro il Pontedera ci daranno una grossa mano, data la delicatezza e l’importanza della gara".

La probabile Lucchese di partenza (ore 20.30): Coletta; Fazzi, Sabbione, Gasbarro; Quirini, Tumbarello, Catanese, Visconti, Antoni; Magnaghi, Saporiti.

Emiliano Pellegrini