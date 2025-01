Lucchese - E’ già iniziato il futuro. Maurizi è il nuovo allenatore

Sarà Agenore Maurizi, dunque, sessantenne di Colleferro, il nuovo allenatore della Lucchese targata Sanbabila. L’accordo con l’ex trainer di Viterbese, Grosseto, Viareggio, Vis Artena e Roma City è stato raggiunto ieri dal neopresidente Longo che, oggi, sarà a Lucca. Maurizi sarà presentato a stampa e tifosi nel corso della conferenza che la nuova società terrà domani pomeriggio allo stadio.

Dunque quella di sabato scorso a Rimini è stata l’ultima partita del tandem Gorgone-Testini sulla panchina rossonera. Come potrebbe essere stata anche l’ultima di Claudio Ferrarese in qualità di direttore sportivo, ruolo che, d’ora in avanti, dovrebbe essere svolto da Vitaglione e Bruno. Si attua quello che, di solito, accade quando c’è un cambio di proprietà, con i nuovi proprietari che si affidano a persone di loro fiducia. A questo punto dovrebbero sfumare gli ingaggi dei bolognesi Motolese e Byar che erano finiti nel mirino di Ferrarese.

Oltre alla notizia dell’imminente arrivo di Maurizi (vedremo se si porterà dietro un vice oppure no), c’è quella già annunciata da diversi giorni, del passaggio di Ettore Quirini a titolo definitivo al Milan Futuro per 35mila euro, metà dei quali andranno, però, alla Fiorentina, dove firmerà un contratto per tre anni, guadagnando cifre interessanti, le stesse percepite nella Lucchese di oggi da parecchi giocatori.

Ora bisognerà vedere se la partenza di Quirini, che è stato il miglior realizzatore della squadra con 5 reti, sarà seguita da altri, con Saporiti in testa, da tempo nel mirino di squadre che vanno per la maggiore, come Pescara e Ternana. Per la verità i tifosi si aspettano dei rinforzi da parte della nuova dirigenza e non certo cessioni "eccellenti". Non sarebbe questo il miglior modo per presentarsi ad una "piazza" che, oggi, è molto scettica.

Sono, insomma, molte e variegate le situazioni che la nuova proprietà dovrà necessariamente chiarire se vorrà partire con il piede giusto. L’aspetto predominante è uno solo: quali sono le reali intenzioni della Sanbabila di Milano che, a sorpresa, è diventata proprietaria del cento per cento delle quote che, fino a a pochi giorni fa, erano in mano al gruppo Bulgarella? In fondo non ci vorrà, poi, molto per avere la risposta. Sarà sufficiente aspettare le prime mosse per farsi una idea sulle reali intenzioni del nuovo gruppo dirigente.

Tutto questo dovrà necessariamente essere al centro della conferenza stampa che la nuova proprietà terrà domani pomeriggio nella sala stampa del "Porta Elisa", anche se non è stato comunicato ufficialmente l’orario (inizialmente si è parlato delle 16). Oltre al presidente Longo, ci saranno il direttore generale Veli, il collaboratore dell’area tecnica Bruno e Vitaglione. Dunque non rimane che aspettare ancora un giorno prima che si alzi ufficialmente il sipario sul nuovo corso della Lucchese targata Sanbabila. E, forse, non è un caso che sia stata scelta la data di giovedì 23 gennaio, perché il 23 gennaio ricorre proprio la festa di San Babila, una tra le più importanti nel capoluogo lombardo.

Emiliano Pellegrini