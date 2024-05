Lucchese: ecco i piani di Gorgone. Domani altro vertice con Bulgarella

Quella che si apre stamani può essere una settimana importante per il futuro del rossonero. Perché, dal più approfondito incontro tra il presidente Bulgarella e l’allenatore Gorgone, dopo quello fugace di qualche giorno fa a Milano, si comincerà a capre meglio le strategie future della società in merito ai "nodi" dei contratti onerosi, ma anche agli obiettivi possibili che si vorranno centrare.

E’ già stato programmato un secondo "faccia a faccia" anche per domani. In questi due incontri Gorgone esporrà al presidente le sue idee in merito alla riconferma o meno di alcuni giocatori che pure sono sotto contratto; poi si analizzerà il discorso dei giovani, sui quali Bulgarella vuole puntare con maggiore convinzione rispetto allo scorso anno.

Ma si affronteranno sicuramente altri aspetti legati a certe carenze strutturali, come la mancanza di una palestra. Non sappiamo, inoltre, se sarà affrontato o meno il discorso del direttore sportivo – che è indispensabile per provare a dipanare una "matassa" assai complicata, in merito alla situazione attuale in cui si trova la Lucchese dal punto di vista dei contratti – . Pare di capire che, fino a quando Alessandro Frara continuerà ad essere sul foglio paga della società, senza svolgere qualsiasi attività, difficilmente il presidente si impegnerà con un altro direttore sportivo.

Mentre, dunque, sono in corso questi incontri, i play-off sono giunti ai quarti di finale, non senza qualche sorpresa.

D’ora in avanti entrano in scena le tre squadre che hanno chiuso i gironi ("A", "B" e "C") al secondo posto: vale a dire Padova, Torres e Avellino, teste di serie insieme alla Carrarese, la squadra che si è piazzata meglio in assoluto (terza nel girone "B", con 73 punti) tra quelle provenienti dal turno precedente.

Si giocano gare di andata e ritorno; in caso di parità, niente supplementari: passa il turno la testa di serie che gioca il match di ritorno in casa.

Definito anche il tabellone che porterà alla finale. Quarti (andata 21 maggio, ritorno 25 maggio) Catania - Avellino, Vicenza - Padova, Juventus Next Gen - Carrarese, Benevento - Torres. Semifinali (andata 28 maggio, ritorno 2 giugno): a) Vincente Catania - Avellino contro vincente Vicenza - Padova; b) Vincente Juventus Next Gen - Carrarese contro vincente Benevento - Torres. Finale: andata 5 giugno, ritorno 9 giugno.

Secondo molti "addetti ai lavori" le favorite sono Vicenza ed Avellino, ma attenzione anche alla Carrarese di Calabro e degli "ex" Belloni e Panico.

Ed ora le ultime "voci" in tema di allenatori. Dopo l’addio con Emanuele Troise, capace di portare il Rimini fino al secondo turno dei play-off del girone, il club romagnolo è alla ricerca del suo successore. In pole position dovrebbe esserci Sebastiano Siviglia, ex tecnico del Potenza. Ma si parla anche di Massimo Gadda.

Emiliano Pellegrini