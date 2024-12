Lucchese - giovanili. Il "dg» Bongiorni squalificato fino al 13 aprile

Oltre ai risultati negativi del settore giovanile è arrivata anche una pesante squalifica per Antonio Bongiorni, responsabile del settore giovanile: fino al 13 aprile 2025. Bongiorni, in occasione della gara della formazione Under 14, disputata lo scorso fine settimana a Saltocchio, tra i rossoneri ed il Pisa, vinta dai nerazzurri per 3-0, secondo quanto scritto nel referto presentato al giudice sportivo "si presentava nello spogliatoio arbitrale per rimarcare il proprio dissenso sull’operato della direttrice di gara e, con fare ironico, le appoggiava la mano sulla guancia carezzandola". Oltre alla squalifica per Bongiorni, alla società rossonera è stata inflitta una multa di 110 euro. Non è escluso, però, che possa essere presentato ricorso.

Al. Lomb.