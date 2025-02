LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» stamani a Taranto

Lunga trasferta per la "Primavera" che, oggi, alle 10.30, affronta il Taranto. Una gara che, per i rossoneri, assume un valore importante, visto che i pugliesi sono ultimi in classifica, con appena due punti, frutto di una stagione molto complessa, a partire dalla prima squadra che, in settimana, è stata penalizzata di nove punti. I ragazzi di Marselli dovranno, quindi, cercare di portare a casa tre punti, contro il Taranot, già virtualmente retrocesso.

I rossoneri, con un successo, continuerebbero la risalita in classifica, dove, attualmente, occupano il nono posto con 11 punti, davanti ad Audace Cerignola e Juve Stabia. La mini-striscia positiva, iniziata dopo la ripresa del campionato, fermo per le soste natalizie, con un pareggio ed una vittoria a suon di gol, nell’ultimo match casalingo contro la Turris, fa ben sperare.

La "Primavera" tornerà a Saltocchio sabato prossimo nello scontro diretto con la Juve Stabia.

