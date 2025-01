Lucchese - giovanili. La "Primavera» riparte oggi con il Latina

Dopo la lunga sosta natalizia riprende il campionato "Primavera", con la Lucchese impegnata alle 15.30, a Saltocchio, contro il Latina. I rossoneri sono penultimi, con 7 punti, davanti ad un Taranto che, forse, non terminerà nemmeno la stagione, visto le pesanti penalizzazioni subite dalla prima squadra. Ma la Lucchese deve cercare di fare il suo cammino e provare almeno a salvare il salvabile, dopo l’ennesima stagione fallimentare per quanto riguarda il settore giovanile. Tanti i proclami d’inizio stagione e pochi fatti, ma, per questo, bisognerà attendere di conoscere le decisioni della nuova proprietà. Intanto contro il Latina che si trova in piena zona play-off, servirà una prestazione attenta, senza cadere in inutili provocazioni, per cercare di portare a casa un risultato utile. Marselli ed i suoi ragazzi durante queste settimane di stop hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questa sfida.

Al. Lomb.