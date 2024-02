LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» riceve l’Arzignano

Dopo il pareggio esterno contro la Pro Vercelli, nella terza giornata di ritorno la "Primavera", oggi, alle 15, a Saltocchio, affronta l’Arzignano Valchiampo. I rossoneri, con il punto conquistato in Piemonte, hanno fatto un piccolo passo in avanti in classifica. Ora devono cercare di conquistarne tre per accorciare il gap di cinque punti che, al momento, c’è con la terz’ultima, la Pro Patria. La formazione vicentina, invece, è davanti, in zona centrale, con diciassette punti e, per questo, i ragazzi di Di Stefano non devono sottovalutare questo appuntamento. La Lucchese deve fare la corsa su se stessa, senza pensare agli avversari, deve cercare di portare a casa punti pesanti, per cercare di mettere dietro due squadre che si giocheranno, poi, la permanenza in categoria, passando attraverso i play-out che lo scorso anno condannarono proprio i rossoneri dell’"ex" tecnico Carruezzo.

Al. Lomb.