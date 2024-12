Lucchese - I nuovi orari fino alla tredicesima di ritorno. La Pantera spesso di venerdì e di lunedì di sera. Penalizzati sia i tifosi che i giocatori per il freddo

La Lega "Pro" ha reso noto gli orari delle gare dalla terza giornata di ritorno alla tredicesima e la Lucchese non è stata molto fortunata. Infatti tante sono le partite di venerdì e lunedì alle ore 20,30. Un orario non proprio agevole nel periodo invernale. Si inizia venerdì 10 gennaio, alle 20.30, al "Porta Elisa", contro la Spal, in uno scontro diretto che si preannuncia interessante per la zona bassa della classifica. Nella quarta giornata trasferta a Rimini, sabato 18 gennaio, alle 17.30; poi di nuovo alle 20.30 venerdì 24, in casa, contro l’Ascoli.

Nella sesta giornata la Lucchese è attesa dal derby esterno contro la Pianese, domenica 2 febbraio, alle 17.30; poi ci sarà la seconda trasferta consecutiva, sabato 8 febbraio, in casa del Milan Futuro. Si tornerà di nuovo al "Porta Elisa" lunedì 17, con la sfida delle 20.30 contro il Perugia; quindi trasferta a Sestri Levante domenica 23, alle 17,30.

Marzo si apre con un’altra sfida casalinga, questa volta ad un orario accettabile: sabato 1°, alle 15, contro il Carpi. La trasferta di Pescara andrà in scena venerdì 7, alle 20.30, mentre, nel turno infrasettimanale, martedì 11, al "Porta Elisa" arriverà l’Entella alle 20,45. Chiude, al momento, il programma la tredicesima, con la sfida casalinga (alle 15) sabato 15 marzo, contro il Campobasso.

Orari veramente improponibili per gli spettatori che lasceranno certamente vuoti gli spalti degli stadi, soprattutto adesso che inizia il vero inverno. Un problema anche per i giocatori, costretti a giocare con temperature rigide, con il rischio concreto d’infortuni.

Al. Lomb.