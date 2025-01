Lucchese - Il campionato dà i numeri. La Pantera non sbanca Rimini da mezzo secolo. E negli ultimi sessant’anni soltanto un altro blitz

Mezzo secolo. L’ultima vittoria della Lucchese a Rimini è del 2 febbraio 1975, per 1-0. Negli ultimi 60 anni al "Neri" è arrivato solo un altro blitz, precedente a quello già ricordato, stagione 1969-’70, per 2-0. Poi delusioni e qualche pareggio. 13 i confronti allo stadio romagnolo negli ultimi 60 anni, con questo bilancio: 7 vittorie riminesi, 4 pareggi (tre consecutivi dal 1971 al 1974) e 2 successi rossoneri. Curioso notare come, dopo quella vittoria del 1975, per la Pantera arrivarono, al "Neri" cinque ko di fila, intervallati dall’1-1 del 2022-2023, prima dello 0-2 dello scorso campionato.

I biancorossi (anche in "B" nella seconda metà degli anni settanta del precedente secolo, con in panchina, addirittura, anche Helenio Herrera), sono ottavi e, quindi, in piena zona play-off. Ma devono ringraziare la gare in trasferta. Nel proprio impianto, infatti, hanno il secondo peggior attacco del girone, con 9 reti appena: peggio solo il Sestri Levante.

Sull’altro fronte, Lucchese quart’ultima, con la seconda peggior difesa complessiva (solo il Legnago subisce più reti della formazione di Gorgone). Si gioca domani alle 17,30.

Ma la giornata numero 23 parte questa ser,a con Pineto-Ternana, con gli abruzzesi reduci da due vittorie consecutive e quattro risultati utili che ricevono la seconda in classifica, miglior attacco del girone. Domani, invece, si parte con Legnago-Arezzo: veneti ultimi e toscani che sono al sesto posto; e si prosegue con la sfida salvezza tra Spal e Sestri Levante. La neocapolista Entella se la vedrà domenica con il Carpi che è a ridosso della fascia play-off. L’ex formazione leader, il Pescara, in serie nera da cinque giornate, dovrà affrontare la rivelazione Pianese, matricola in zona play-off.

L’altra compagine che ha sbalordito tutti, la Vis Pesaro, al quinto posto, subito dietro le grandi, sarà di scena al "Mannucci" di Pontedera con i granata tonificati dal successo sul Sestri Levante e dal punto d’oro raccolto a Terni.

Completano il quadro: Torres-Campobasso, con i sardi che arrivano da quattro affermazioni nelle ultime cinque prove e i molisani che, al contrario, non sanno più vincere. Il posticipo di lunedì sera è il derby tra Gubbio e Perugia.

Massimo Stefanini