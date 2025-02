Lucchese - Il campionato dà i numeri. Trasferta inedita a Piancastagnaio per la Pantera

Dopo il pareggio dell’andata, è un esordio per la Lucchese a Piancastagnaio, paese di tremila abitanti in provincia di Siena, alle pendici dell’Amiata. Sì, perché la Pianese è al suo secondo campionato di serie "C", ma nel primo, stagione 2019-2020, la Lucchese militava in serie "D", dove fu spedita per inadempienze finanziarie che cancellarono una delle imprese più memorabili della storia rossonera: la salvezza ai rigori a Bisceglie nello spareggio del 2018-2019, dopo aver totalizzato una ventina di punti di penalizzazione complessivi. Quindi i due club si sono ritrovati solo nella gara di andata al "Porta Elisa".

La matricola bianconera è la rivelazione del campionato: ottavo posto sinora, zona play-off, con 19 punti ottenuti in casa sui 32 complessivi. Sarà la sfida tra il quinto miglior attacco, quello amiatino, contro la seconda peggior difesa, quella della Pantera. La storia siamo noi, cantava De Gregori, ma diversi campionati di serie "A" e "B" per la Lucchese, contro due soli di "C" della Pianese che, in passato, ha sempre navigato nei dilettanti, non contano. Il passato non va in campo. E il presente è molto più radioso per i colori bianconeri amiatini che per quelli rossoneri lucchesi. Si gioca alle 17,30.

Per il resto della 25ª giornata, da segnalare il big-match di domenica sera, ore 19.30, tra l’ex capolista Pescara, in crisi nera (tre pareggi e due ko nelle ultime cinque gare) e la capolista Entella che, al contrario, giunge all’appuntamento dopo 5 vittorie consecutive. Gli abruzzesi erano primi e, adesso, invece, sono 10 punti sotto ai liguri. Il Pontedera, dopo il blitz con quaterna ad Arezzo nel derby, riceve un Pineto reduce da 5 risultati utili. Il Cavallino orafo, nonostante il pesante ko, rimane in zona play-off e sarà atteso a Gubbio dal team umbro, poco continuo.

Testa-coda in Legnago Ternana (il miglior attacco, quello umbro contro la peggior difesa, quella veneta: infatti, all’andata, finì 8-0 per i rossoverdi) e Torres-Sestri Levante, con i sardi che rimangono in corsa per vincere il campionato. Chiudono il programma lo spareggio salvezza Spal-Milan Futuro e Rimini-Perugia.

