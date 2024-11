Lucchese - Il campionato dà i numeri. Manca il segno "X» al "Benelli» contro la Vis, quattro i blitz

Viaggio nella capitale italiana della cultura per il 2024, nella patria di Rossini. A Pesaro la Lucchese affronta una Vis in gran forma, reduce dalla vittoria di Rimini, in piena zona play-off. Rossoneri che, dopo il successo nel derby con il Pontedera, sono usciti dalla fascia play-out al momentoo. Sarà il duello tra il quarto miglior attacco, quello marchigiano, contro la seconda peggior difesa, quella della Pantera, a pari merito con la Spal.

Al "Benelli" si contano 6 precedenti nell’ultimo secolo e, clamorosamente, manca il pareggio. Mai un segno "X" a Pesaro. Ben quattro i blitz della Lucchese: il primo nella stagione 1960-’61, con un rotondo 4-2. L’11 dicembre 1969, invece, finì 1-0 per la Lucchese. E si giocherà di dicembre anche questa volta, domenica prossima, giorno 1° del mese natalizio.

Nei confronti diretti, lungo stop fino al 1987-’88 (e finì 1-0 per la Vis il 10 aprile 1988). Altra lunga pausa (club in categorie diverse) e, nel 2021-2022, successo pesarese per 2-1. Nelle ultime due stagioni vittorie rossonere: rispettivamente, 1-0 e 3-1 nel passato campionato. Si gioca domani, alle 15.

Ma il turno numero 17 di questo torneo comincia questa sera, alle 20.30, con Pineto-Pianese. Abruzzesi che, con due successi di fila (compreso quello in casa della capolista Pescara), sono ritornati in zona play-off, dove stanno anche i toscani dell’Amiata. Sempre domani, ma alle 17.30, Gubbio-Pescara, con gli umbri secondo peggior attacco e biancocelesti adriatici sempre in testa, ma a caccia del riscatto per rintuzzare i tentativi di rimonta di Ternana ed Entella in particolare. Rossoverdi, con il miglior attacco, che, domenica, ricevono il Milan Futuro che staziona nei bassifondi della classifica; liguri che devono affrontare, nel posticipo di lunedì sera, alle 20.30, l’Arezzo, al sesto posto, che, però, non vince da cinque giornate.

Sempre lunedì e sempre alle ore 20.30, è in programma l’altro posticipo, quello del "Mannucci", dove il Pontedera, reduce da due soli pareggi appena racimolati nelle ultime sei gare e che non vince dal 20 ottobre scorso a Gubbio (in casa dal 20 settembre, terza giornata) affronta la Spal in ripresa.

