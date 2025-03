Lucchese - Il campionato dà i numeri: la sfida di Pescara. Quasi perfetta parità in 100 anni tra Delfino e Pantera

In quasi cento anni di storia bilancio sostanzialmente in parità quello tra Pescara e Lucchese, nei match giocati in Abruzzo. Sono 5 le vittorie del Delfino biancoceleste (compreso un altisonante 6-0 in "B" nella stagione 1941-’42 e l’ultimo nel passato torneo); 4 i blitz della Pantera rossonera (in Prima divisione, nel 1933-’34 per 0-1; poi 3 in "B" nella decade 1990-2000, due consecutivi: ’93-’94 e ’94-’95; l’ultimo il 2 settembre 2007 per 3-0, con reti di Bolzan (foto), Nocentini e Giglio); 4 i pareggi: l’ultimo nel 2021-2022, in "C", quando finì 0-0.

Curioso notare come, in terza serie, vi siano solo tre precedenti.

La formazione di Gorgone, che sarà penalizzata, si trova in piena zona play-out. Il Pescara è una grossa delusione: partita per vincere, prima in classifica in avvio, poi il crollo, a meno 13 dalla capolista Entella che sarà l’avversaria della Lucchese martedì, nel turno infrasettimanale. Il Pescara non vince in casa dal 10 novembre, con il Sestri Levante e questo la dice lunga sulle loro difficoltà. Si gioca stasera alle 20.30, come altre quattro gare.

Come Entella-Pontedera, con i liguri imbattuti da 25 giornate e in testa alla classifica, contro un Pontedera decimo, a caccia dei play-off e con il quarto miglior attacco del torneo. Alle 20.30 di stasera anche Carpi-Vis Pesaro (emiliani per evitare gli spareggi salvezza; marchigiani che hanno rallentato, ma sempre quinti con la quarta miglior difesa); poi Gubbio-Pianese, con gli umbri terzo peggior reparto offensivo, ma a ridosso del decimo posto e toscani, ko dopo 4 successi di fila, settimi.

Le altre gare domani. Alle 15 spicca la sfida tra il Rimini, nono, contro la Ternana, seconda, con i romagnoli terza miglior difesa e umbri con il miglior attacco. Stesso orario per la sfida salvezza tra Milan Futuro e Perugia. Chiudono il programma Torres-Legnago, ore 15 (sardi ormai a meno otto dall’Entella capolista e veneti reduci da due vittorie consecutive, grazie alle quali hanno abbandonato l’ultimo posto); quindi Ascoli-Pineto e Sestri Levante-Campobasso, entrambe alle 17,30. Nella prima gara i biancineri marchigiani cercano di allontanarsi dalla zona pericolosa (anche se la penalizzazione della Lucchese abbasserà la quota salvezza) e, contemporaneamente, di mantenere speranze di play-off, per il decimo posto, dove già stanno gli abruzzesi.

Nella seconda di queste gare i liguri ultimi cercano punti salvezza contro i molisani, abbastanza tranquilli. Poi, già da martedì, si ritornerà in campo per il turno infrasettimanale.

Massimo Stefanini