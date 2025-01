Lucchese - Il campionato dà i numeri. Pantera in vantaggio nelle sfide al "Porta Elisa». Su rigore di Mongardi l’ultimo colpo della Spal

Due formazioni blasonate, 32 campionati di serie "A" all’attivo in due; la Spal vanta anche una finale di Coppa Italia, quella "vera" della Lega Nazionale, nel 1962 e, a livello internazionale, ha vinto la "Coppa dell’Amicizia" nel 1968. Eppure tutte e due dovranno sudare per salvarsi.

Va in scena con questa triste realtà una classica della "C", Lucchese-Spal, in programma stasera, alle 20.30, al "Porta Elisa". In questo momento entrambe dovrebbero disputare gli spareggi salvezza. Si tratta delle due seconde peggiori difese: 36 reti incassate per entrambe; solo il Legnago, fanalino di coda, ne prende di più: 39.

I rossoneri, in casa, hanno vinto solo una volta, con il Pontedera. I biancocelesti (colori mutuati dallo stemma dei Salesiani di San Giovanni Bosco), sono stati autori di tre blitz esterni. E’ curioso notare che, all’andata, terminò con il successo della squadra di Gorgone che interruppe un lungo digiuno, durato più di 80 anni, per la Lucchese, al "Mazza". Nubifragi, malasorte e molto altro per la Pantera su quel campo.

Ovviamente il ricordo di molti tifosi, per i non più giovanissimi, va a quel 12 marzo del 1978, in "C", con 5mila lucchesi a Ferrara, con la Spal prima con un punto di vantaggio sulla formazione di Meregalli che conduceva 2-0 alla fine del primo tempo; e poi finì 2-2, con polemiche notevoli sul rigore del pareggio su ribattuta (Pierotti lo aveva parato) che lasciò la classifica immutata, ma che, di fatto, segnò la resa di Morgia e compagni.

Adesso è il contrario. E’ la Spal che non vince al "Porta Elisa" dal 22 aprile 1973. Tre successi consecutivi tra il 1970 e il 1973; ma, poi, gli estensi, al "Porta Elisa", hanno sempre pagato dazio o quasi. Al massimo hanno ottenuto pareggi. L’ultimo blitz fu firmato da Mongardi, su rigore. Il bilancio generale, in casa, della Lucchese, annovera questi numeri: 15 successi rossoneri, 5 pareggi e 4 vittorie estensi. E’ curioso notare che, da quel blitz firmato Mongardi in poi, arrivarono sei vittorie consecutive, in varie epoche, per la Pantera. Una sfida in tono minore nel presente, dunque, ma con un passato glorioso.

La Spal ha preso parte a 24 edizioni del massimo campionato italiano, di cui 19 nella moderna serie "A" a girone unico, ottenendo, come miglior risultato, il quinto posto al termine della stagione 1959-’60. E’ stata insignita dal CONI della "Stella d’oro" al merito sportivo nel 1974 e del "Collare d’oro" al merito sportivo nel 2019.

Massimo Stefanini