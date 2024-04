Lucchese - Il campionato dà i numeri. Il Cavallino insegue la Pantera

Il Cavallino amaranto, da matricola, sta centrando l’obiettivo play-off con i suoi 47 punti; la Pantera rossonera, a quota 43, dopo il blitz di Pesaro (successo lontano dal "Porta Elisa" che mancava dal 16 settembre), lotta per fare altrettanto. Dopo il successo nel recupero del Rimini, 5-0 all’Olbia, la formazione di Gorgone sarebbe undicesima e, quindi, fuori.

Lunedì, alle 20.45, va in onda, per la Lucchese, la gara numero 35, con il derby con l’Arezzo. A parte l’andata (1-1) e la Coppa Italia (successo rossonero lo scorso ottobre per 4-3), in campionato la sfida al "Porta Elisa" manca dal 16 settembre 2018, quando gli orafi si imposero 0 a 1. Prima ci sono stati i pareggi della stagione 2016-2017, quando finì 2-2 e la Lucchese s’impose, poi, ad Arezzo 2-1, nei play-off; e in quella ’17-’18, quando la gara terminò 1-1. Nel ’15-’16, invece, fu 0-0. I due club sono stati anche in "D" o in gironi diversi di "C" (ad esempio Lucchese in quello settentrionale e Arezzo in quello centrale). In ogni caso, l’ultima vittoria rossonera in casa è datata 5 novembre 2007: una bella affermazione per 3-1. I precedenti totali sono 50, con questo bilancio: 12 vittorie aretine, 20 pareggi e 18 successi rossoneri; 52-42 per la Lucchese il computo delle reti.

Le altre. Il Cesena, già matematicamente in "B", ospiterà la Juve Next Gen, la Torres, invece, riceverà la Fermana che cerca di evitare l’ultimo posto che conduce in quarta serie. La Carrarese, terza e reduce da 13 risultati utili consecutivi, fa visita alla Recanatese (peggior difesa del torneo, con 58 gol incassati) che lotta per evitare i play-out. Salvezza diretta e play-off in palio, infine, anche in Pontedera-Ancona.

Massimo Stefanini