Lucchese - Il campionato dà i numeri. La "X» è il segno dominante tra la Pantera e i marchigiani

E’ la "X" il segno dominante. Gli ultimi due confronti, unici degli ultimi 50 anni, al "Porta Elisa", sono finiti, rispettivamente, 1-1 e 0-0. Altra gara da vincere a tutti i costi da parte della Lucchese che, nel turno 17, domenica, alle 14, ospita la Fermana. I marchigiani sono ultimi in classifica, hanno totalizzato il minor numero di punti osservando tutti e tre i gironi della serie "C" e detengono il peggior attacco e la peggior difesa del raggruppamento. Hanno vinto solo una volta, lo scorso 10 settembre, con il Pontedera. In viaggio ha realizzato solo tre reti e ha ottenuto tre pareggi, poi solo ko. Eppure, domenica scorsa, i gialloblu, hanno stoppato l’ex capolista Torres.

L’attuale leader, il Cesena, miglior attacco del campionato, è in trasferta contro la Recanatese. Si gioca domani alle 20,45. La squadra di Sassari ospita l’Arezzo, domenica, alle 14. I sardi, in casa, hanno il miglior rendimento, poiché hanno vinto cinque delle sette gare disputate tra le cosiddette mura amiche. Solo Pontedera e Spal sono rimaste imbattute al "Sanna". L’Arezzo è discontinuo, però, in viaggio, ha vinto già tre volte. Sfida tra il terzo miglior attacco, quello rossoblu, contro la seconda peggior difesa, quella del Cavallino amaranto, a ridosso della zona play-off. La Carrarese, quarta, farà vista ad un Rimini partito male, ma, ora, reduce da tre vittorie consecutive in casa.

Il Pescara di Zeman, reduce dal 5-0 sul Pontedera nel recupero, cerca di sfatare il tabù del proprio stadio contro l’Olbia; abruzzesi come Penelope: gettano al vento in casa quanto costruito fuori. All’"Adriatico" il Delfino non vince dal 1° ottobre: 3-2 al Gubbio. Formazione di Braglia che, domani, alle 16.15, sarà di scena proprio al "Mannucci" contro un Pontedera che, forse, si esprime meglio in trasferta, come dimostrano i recenti blitz di Ferrara e di Ancona.

Massimo Stefanini