Lucchese - Il campionato dà i numeri. Tre successi in novant’anni. Mai un pareggio con il Sestri

Lucchese al momento fuori dai play-off, Sestri Levante fuori dai play-out. Se per la Pantera sarebbe un risultato assai negativo non disputare per due stagioni di fila la poule promozione (ma il campionato è appena all’inizio), per i liguri sarebbe un successone, dopo la salvezza della scorsa stagione e il torneo di serie "D" vinto nel 2023.

Al "Porta Elisa" arriva il Sestri che fu capace di imporsi a Lucca per 3-1 sui rossoneri nella passata stagione, forse nella peggior partita giocata dalla Lucchese che aveva vinto all’andata a Carrara (dove disputava all’inizio le gare interne il team genovese per i lavori al proprio stadio), 1-0, con gol di Rizzo Pinna.

Prima dei confronti del passato campionato c’erano stati due successi rossoneri 90 anni fa! Quindi, per il momento: tre vittorie della Lucchese e una dei rossoblu. Mai un pareggio nei confronti diretti. Eppure il segno "X", in casa, per il team di Gorgone, reduce dal ko 4-0 di Perugia, è uscito quasi sempre: nelle sfide con Rimini, Pianese, Milan Futuro. Ko, invece, con il Gubbio. Per il momento nessun successo casalingo per Quirini e compagni. Lucchese-Sestri Levante si gioca domani, alle 20,30.

Sestri che, in trasferta, ha vinto a Legnago e a Piancastagnaio, con la Pianese; ha perso, invece, a Gubbio e a Pontedera. E proprio la squadra della città della Piaggio è stata protagonista, con il cambio dell’allenatore, dopo il trend negativo: quattro sconfitte ed un pari nelle ultime cinque partite disputate. Al "Mannucci" arriva una Torres che deve inseguire il Pescara e che, in trasferta, arriva da tre successi consecutivi. Domenica si gioca anche un interessante Arezzo-Rimini, con il Cavallino amaranto che non conosce mezze misure: mai pareggi sinora. I romagnoli, però, sono in piena zona play-off e vorranno rimanerci.

Infine, per le squadre del granducato, la Pianese, che adesso sarebbe salva, se la vedrà con il Carpi. Molto interessanti anche altri due match: Ternana-Ascoli rappresenta il confronto tra blasonate (anche in serie "A" nella stagione 1974-’75), con gli umbri, secondo miglior attacco di tutta la "C", a caccia del primato e i marchigiani che devono trovare continuità. Promette spettacolo pure Perugia-Entella. Il Grifone, secondo miglior attacco a pari merito, dopo aver strapazzato la Lucchese, riceve la compagine di Chiavari, attualmente seconda e sempre tra le favorite.

La capolista Pescara di Silvio Baldini si fermerà, perché è opposta al Milan Futuro che ha giocatori impegnati nelle partite internazionali: ci sarà poi il recupero.

Massimo Stefanini