Lucchese - Il derby cruciale con l’Arezzo. Gorgone: "Gucher può partire dall’inizio"

E’ Robert Gucher la grande novità nella Lucchese per il derby con l’Arezzo in programma al "Porta Elisa" stasera alle 20,30. Lo ha lasciato intendere Gorgone nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione, prima della rifinitura.

In apertura il trainer ha fatto il punto della situazione sugli infortunati. "Sabbione e Magnaghi – ha detto Gorgone – hanno recuperato e saranno regolarmente a disposizione. Per quanto riguarda Catanese, stiamo aspettando l’arrivo di una mascherina protettiva che gli consentirebbe di giocare. E’ un’ opzione che valuteremo fino all’ultimo momento, ma contiamo di averlo in campo. Gucher, invece, è disponibile e potrebbe partire dal primo minuto". In quale eventuale ruolo verrebbe impiegato, il tecnico non lo ha specificato.

Alla domanda se la squadra continuerà a giocare con la difesa a tre oppure no, Gorgone ha aggiunto: "Ci stiamo concentrando sui giocatori che abbiamo a disposizione e sulla loro condizione fisica. Dopo la rifinitura valuteremo le soluzioni migliori, compresa quella di un possibile aggiustamento tattico, ma tutto dipenderà dalle risposte che mi daranno sul campo". Molto dipende se Gucher sarà impiegato dall’inizio. Ma anche in questo caso: come difensore centrale o centrocampista davanti alla difesa?

Sulla partita il trainer ha aggiunto: "L’Arezzo è una squadra di qualità, soprattutto in attacco. Dispone di molte alternative e può contare su giocatori capaci di fare la differenza in qualsiasi momento. Noi siamo consapevoli dell’importanza di questa gara e sappiamo che dovrà essere affrontata con grande spirito di sacrificio e molta attenzione. Gli episodi, spesso imprevedibili, possono cambiare l’inerzia di una partita; quindi sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione in ogni situazione, senza mai abbassare la guardia".

Infine, su quella che il "dg" Conte ha definito come una vera e propria finale, il trainer ha espresso il suo pensiero. "Ai ragazzi – ha detto Gorgone – ho chiesto coraggio e intraprendenza, perché sono qualità che hanno già dimostrato di possedere. Voglio che affrontino la partita con la determinazione di fare la differenza, seguendo il nostro piano di gioco e mettendo in campo le loro capacità, con fiducia. Questo gruppo ha le potenzialità per fare bene e deve crederci fino in fondo".

Gorgone è consapevole, come il resto del gruppo, di giocarsi molto in questo derby. La società ha lanciato un appello ai tifosi affinchè sostengano, come hanno sempre fatto, la squadra che, a sua volta, ha l’obbligo di dare il massimo per cercare di invertire la rotta.

La prevendita rossonera è stata fiacca. L’Arezzo dovrebbe essere seguito da circa 200 tifosi. Questa probabile formazione: Coletta; Frison, Sabbione, Gasbarro; Quirini, Tumbarello, Gucher, Catanese, Gemignani (Antoni); Saporiti, Magnaghi.

Emiliano Pellegrini