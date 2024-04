Lucchese - Il futuro. Rizzo Pinna non farà il rinnovo

Tumbarello e Benassai sì, Rizzo Pinna no. Questa la situazione dei rinnovi contrattuali in casa Lucchese, in attesa di conferme ufficiali da parte della società. Nulla si sa, invece, se verrà proposto il rinnovo anche al portiere Coletta, da quattro anni in rossonero. Per quello che si dice, il presidente Bulgarella si sta attivando per riscattare dall’Hellas Verona il ventiduenne attaccante ghanese Philip Yeboah, autore di cinque gol.

E, ripensandoci, bene, c’è un mancato rinnovo che oggi fa discutere. E’ quello del difensore Bachini, neopromosso in serie "B" con la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca (complimenti al trainer per l’impresa) che quel giorno al "Ciocco" non aspettava altro che firmare e al quale, invece, fu detto che avrebbe potuto tranquillamente andare da qualche altra parte. Oggi Bachini ringrazia per quella mancata fiducia da parte di chi, evidentemente, non conosceva bene il difensore. Ma questo è uno dei tanti errori di valutazione commessi dagli allora operatori di mercato rossoneri.

Emil. Pell.