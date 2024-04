Lucchese - Il futuro. Stadio: "Lucca United» incontra la giunta. Chiesti chiarimenti sul "nuovo» progetto

Nuovo (o meglio "vecchio") capitolo per il nuovo stadio. I tifosi organizzati in "Lucca United", infatti – presenti al Museo Rossonero in un centinaio – , ieri hanno voluto incontrare il sindaco Mario Pardini, l’assessore allo Sport Fabio Barsanti, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, presente insieme alla dirigente Antonella Giannini, per avere chiarimenti.

In sostanza gli amministratori hanno ribadito quanto già ampiamente chiarito nei giorni scorsi sulla non "sostenibilità" del progetto presentato da Aurora Immobiliare in quella forma. E sulla volontà, però, di arrivare a una diversa soluzione per la questione stadio, anche se, eventualmente, "Aurora Immobiliare" non arrivasse a soddisfare le nuove richieste tecniche fatte perché il progetto, una volta corretto e ripresentato, potesse essere inviato e approvato dalla conferenza dei servizi.

Gli esponenti della giunta, comunque, hanno detto di aver pronto, in quel caso, anche un piano "B" – come del resto anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi – e, eventualmente, anche un piano "C". Un progetto magari più "magro" come costi, ma ugualmente funzionale per un futuro positivo per la Pantera e la città.

Naturalmente si tratta di ipotesi concrete, ma sui dettagli delle quali nessuno si è esposto; anche perché c’è da attendere la "risposta" tecnica ai rilievi ricevuti dai titolari dell’attuale progetto attualmente "bocciato" o, meglio, "rimandato" al mittente per essere "corretto".

I tifosi di "Lucca United" sono rimasti soddisfatti dei chiarimenti tecnici, ma, ovviamente, sperano con ansia che, in qualche modo, a breve-medio termine, il percorso stadio si sblocchi o prenda un’altra direzione. Qualunque sia, ma sempre per il bene della Lucchese squadra. Vedremo.