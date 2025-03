Lucchese - Il giorno delle decisioni. Attesa per le scelte di Varetti

La "mazzata" dei sei punti di penalizzazione – senza i quali la Lucchese sarebbe avviata verso la conquista della salvezza diretta – , ha avuto due effetti completamente diversi tra di loro. Da una parte la squadra si è compattata attorno al trainer, dimostrando di avere grande senso di professionalità e di attaccamento alla maglia, decidendo di andare fino in fondo per difendere la propria dignità ed il proprio lavoro, tirando fuori, addirittura, il meglio di sé proprio quando tutto avrebbe potuto far pensare al contrario; dall’altra a perdere la fiducia, ad allontanarsi dallo stadio, è stato il grosso del pubblico rossonero. Basti guardare le immagini della Ovest, per non parlare di quelle della gradinata, e i biglietti staccati contro il Campobasso.

Il dato è stato inaspettato, oltretutto nel momento in cui, da più parti si è detto e scritto che questo era, invece, l’occasione per dimostrare vicinanza ai giocatori che non riscuotono un euro da ottobre. Comunque ci sono ancora tre partite, oltretutto di una certa importanza (Ternana, Vis Pesaro, Torres) per ringraziare un gruppo che sta dando il massimo, tra mille difficoltà.

C’è, tuttavia, un terzo dato che, invece, fa piacere sottolineare: la solidarietà messa in campo da piccoli commercianti, da semplici sportivi (raccolti dalla colletta quasi 2000 euro, tra i donatori anche l’"ex" Romero), da titolari di ristoranti, a fronte, invece, del disinteresse del mondo imprenditoriale locale. Tre facce della stessa medaglia nei giorni in cui si decide il futuro della società rossonera.

Oggi, infatti, dovremmo cominciare a capire meglio quale strada seguirà il sindaco revisore Varetti (foto): se la composizione negoziata in Camera di commercio, con o meno la firma del presidente Longo, oppure la consegna dei libri in tribunale. Se c’è qualche imprenditore serio, questo è il momento giusto per farsi avanti.

Emiliano Pellegrini