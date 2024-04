LUCCHESE - IL GIUDICE. Un turno di stop per De Maria

Nel concitato secondo tempo del derby con l’Arezzo, l’arbitro Castellone di Napoli ha dispensato molti cartellini gialli, soprattutto ai difensori rossoneri. E, così De Maria, entrato in corso d’opera, è finito dietro la lavagna dei cattivi per un turno, in quanto era in diffida. Anche capitan Tiritiello, al prossimo "giallo", sarà squalificato.

L’arbitro di Fermana-Lucchese, gara che si giocherà domenica 14 aprile, con inizio alle ore 14, allo stadio "Recchioni", sarà Caldera di Como che sarà coadiuvato da Biffi e Fratello.

La squadra marchigiana, allenata da qualche settimana da Mosconi, dopo l’uscita di scena di Stefano Protti, è reduce dalla vittoria esterna di Sassari, con reti di Giandonato e Paponi. In classifica la Fermana è penultima, a 28 ed è a caccia di punti pesanti per evitare la retrocessione diretta in serie "D".

E. P.