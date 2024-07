Lucchese - Il mercato non decolla. I rossoneri puntano su Volpicelli

A dieci giorni dall’inizio del ritiro del "Ciocco", la Lucchese non ha compiuto alcun movimento: né in entrata, né in uscita. E la cosa comincia a preoccupare la tifoseria che, al momento, deve accontentarsi delle dichiarazioni del presidente Bulgarella che continua a parlare di una Lucchese ambiziosa, avendo, presumibilmente, in canna almeno cinque-sei "colpi" importanti da piazzare nel giro di una settimana.

In attesa, dunque, di notizie ufficiali, a tenere banco sono sempre le voci, le indiscrezioni. Queste le ultime. Sull’asse Bulgarella-Perinetti sembra essere ancora in piedi un importante scambio con l’Avellino. In Irpinia potrebbero andare sia il difensore Sabbione che il mediano Gucher; mentre, a fare il cammino inverso, potrebbero essere il ventinovenne centrocampista palermitano D’Angelo ed il ventiquattrenne attaccante Sgarbi, con quest’ultimo nel mirino del Cosenza.

I veri problemi da risolvere sono, però, gli ingaggi sia dei due giocatori irpini che dei due giocatori rossoneri. Intanto il Trapani continua a fare una "corte" assidua anche a Tiritiello, dopo essersi assicurato l’altro ex difensore della Lucchese, Francesco Benassai. Vedremo se l’allenatore Modica riuscirà a ricomporre in Sicilia una delle coppie difensive più forti della serie "C".

Il discorso su Tiritiello è uno solo. Se il Trapani lo vuole e la Lucchese è disposta a lasciarlo andare via, si tratterà di mettersi d’accordo sulla contropartita economica a favore dei rossoneri. Ci rimane, oggettivamente, difficile pensare che la società voglia smantellare il reparto difensivo. Staremo a vedere.

Ed ecco una delle ultime "news" di mercato. Possibile futuro in serie "C" per Alessandro Malva, 34 partite e 9 gol, nell’ultima stagione in prestito al Tau Altopascio ("D"). L’attaccante, classe 2004, è svincolato, dopo la fine del contratto con il Benevento: su di lui Lucchese, Entella e Monopoli.

Sembra avere, invece, un qualche fondamento di verità uno scambio al quale sta lavorando il diesse rossonero Claudio Ferrarese. Il campionato di Guadagni è stato con più bassi che alti, per cui, oggi, l’attaccante esterno è ufficialmente sul mercato. Ai rossoneri non dispiacerebbe portare in organico il trentaduenne Emilio Volpicelli – che è stato un po’ l’anima del Pineto – , proponendo proprio Guadagni in contropartita. L’attaccante partenopeo, che vanta in carriera più di 300 partite, è particolarmente bravo nel calciare le punizioni. Undici i gol, moltissimi dei quali da calci da fermo, messi a segno nella scorsa stagione; ma da non dimenticare le 14 reti nella Viterbese oppure le 13 nel Matelica; per non parlare delle 29 realizzate nel Francavilla, in serie "D".

Si tratta, insomma, di un giocatore esperto, di categoria, ma anche di un eccellente "trascinatore". Con lui la squadra di Gorgone alzerebbe sicuramente l’asticella nel settore avanzato, dove è sempre in piedi la pista che porta a Parigi.

Emiliano Pellegrini