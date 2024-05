Lucchese - Il mercato prende quota. L’Ancona vuole Tumbarello e Tiritiello

Ancora calma piatta alla Lucchese, in attesa che, all’inizio della prossima settimana, Andrea Bulgarella sciolga il "nodo" che riguarda il direttore sportivo, ma anche che riesca a convincere Tumbarello a rimanere.

Il presidente ha, infatti, in agenda l’incontro con il procuratore del centrocampista che è finito da tempo, però, nel mirino dell’Ancona che, a sua volta, vorrebbe ingaggiare il difensore centrale Tiritiello. A differenza di Tumbarello il difensore centrale elbano ha ancora un anno di contratto con i rossoneri e, dunque, il club dorico o qualsiasi altra società, dovrà parlare con la Lucchese se vorrà ottenere il giocatore. A certe condizioni economiche favorevoli, la società rossonera potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di privarsi del calciatore attualmente sotto contratto. Al momento l’unico difensore centrale in "rosa" è Sabbione, visto che anche Benassai andrà via a parametro zero.

La prossima settimana, insomma, dovrebbe registrare qualche novità importante sul futuro assetto tecnico-dirigenziale rossonero. Fondamentale sarà la scelta del direttore sportivo, chiunque esso sia, per sollevare dagli impegni diretti il presidente Bugarella – che, naturalmente, continuerà ad essere il supervisore unico di tutta la situazione – .

Direttore sportivo che, ovviamente, dovrebbe lavorare a stretto contatto con l’allenatore Gorgone, ma occuparsi, in particolare, di trattare con procuratori e giocatori. Intanto la società ha predisposto la fidejussione e la documentazione per l’iscrizione che in settimana sarà inviata in Lega.

Intanto si accende il mercato degli allenatori in serie "C" e, tra le squadre chiamate a scegliere il nuovo tecnico, c’è anche il Sestri Levante, dopo la "separazione" da Barilari. A quanto pare la scelta sarebbe caduta su Andrea Scotto, dopo la sua lunga esperienza nelle giovanili della Virtus Entella. Il Bari ha vinto a Terni ed ha evitato la retrocessione in serie "C", condannando la Ternana che, dunque, verosimilmente sarà nel girone della Lucchese nel prossimo campionato di Lega "Pro".

Chiuso il capitolo Arezzo, per Paolo Indiani potrebbe riaprirsi quello di Pontedera, dove è già stato negli anni scorsi, quando il "dg" era Paolo Giovannini. Indiani è tra i candidati alla successione di Massimiliano Canzi, passato alla guida della Juventus Women; ma su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Livorno in "D", soprattutto se, dalle parti dell’"Ardenza", dovesse arrivare, come direttore generale, lo stesso Giovannini.

Stasera, infine, si giocheranno le gare di ritorno dei quarti di finale dei play-off. Questo il programma: Carrarese-Juvenrus Next Gen; Padova-L.R. Vicenza; Avellino-Catania e Torres-Benevento.

