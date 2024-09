Lucchese - Il mercato sul finale. Attacco: ora spunta l’idea Pinzauti

Non sappiamo se sia vera la voce che la Lucchese, prima di acquistare, è obbligata a vendere. Perché? Però non si capisce perché, ad esempio, Selvini, il giovanotto ex "Primavera" del Frosinone che si sta allenando da qualche giorno con la squadra e che dovrebbe arrivare in prestito "secco", non sia stato ancora tesserato. Si dice che, per metterlo a disposizione di Gorgone, la società debba, prima, piazzare altrove Djibril. Ma è vero? Interrogativo al quale soltanto i dirigenti rossoneri ai più alti livelli possono dare una risposta.

Noi ci limitiamo a prendere atto che, alla vigilia del match contro il Gubbio, che ha messo a disposizione di Taurino anche Zullo, ma che ha ceduto Mercadante alla Torres – con la squadra sarda che punta molto in alto – , dalla società rossonera è arrivata solo la comunicazione che gli abbonamenti sottoscritti sono stati 1031, qualche centinaio in meno rispetto allo scorso anno.

In attesa di sapere se e quando arriverà il difensore moldavo Dumbravanu dalla Spal, radiomercato ha parlato di un… duello tra Lucchese e Gubbio per l’attaccante fiorentino Lorenzo Pinzauti, sotto contratto con il Lecco. Si tratterebbe di quel "colpo" finale annunciato, in qualche modo, dai dirigenti rossoneri.

Per il momento possiamo soltanto scorrere il curriculum del trentenne centravanti fiorentino che ha indossato la maglia della Pistoiese. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Prato, Pinzauti, dopo quattro stagioni trascorse nel Montemurlo in serie "D", ha esordito in "C" nel Pontedera (14 reti in due stagioni); quindi è andato al Novara, poi al Teramo; infine alla Pistoiese. Acquistato dal Lecco, ha contribuito alla promozione della squadra in "B", con 7 reti; ma a gennaio è andato in prestito al Renate.

E, mentre, si aspetta di vedere come andrà a finire il "braccio di ferro" proprio con il Gubbio – che, al momento ha un organico abbastanza risicato – , i rossoneri stanno rifinendo la preparazione in vista dell’esordio casalingo di domani sera contro l’ex Corsinelli e soci.

Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria. Sia Sabbione che Costantino sono rientrati a lavorare con il gruppo e, dunque, Gorgone dovrebbe essere nella condizione di varare un nuovo pacchetto arretrato, dove, oltre a Gasbarro, potrebbe trovare posto anche Gemignani. Molto dipenderà se la squadra giocherà a tre oppure a quattro in difesa. Ma l’impressione è che qualche "pedina" cambierà rispetto alla partita di Pineto. L’obiettivo della Lucchese è, ovviamente, quello di conquistare la prima vittoria stagionale, pur nella consapevolezza che, davanti, ci sarà il solito scorbutico Gubbio, anche se privo di molti suoi interpreti della scorsa stagione, a cominciare da Spina per arrivare ad Udoh.

Infine il collega Luca Tronchetti è stato colpito da un gravissimo lutto: ieri è morto suo padre Lorenzo. A Luca e alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

Emiliano Pellegrini